Peñarol es el mejor club uruguayo de los últimos cinco años según el ranking IFFHS por encima de Nacional; Real Madrid lidera el mismo

La organización privada alemana conocida como la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS, por su sigla en inglés), dio a conocer en las últimas horas el ranking de los mejores clubes del mundo en los últimos cinco años y Peñarol , si bien está lejos de los punteros, es el que ocupa un puesto superior por encima de Nacional, si se tiene en cuenta el fútbol uruguayo. El mejor del mundo es Real Madrid.

Según el informe, Real Madrid de Federico Valverde, (primero en 2024, segundo en 2023 y 2025) es el mejor club de los últimos cinco años, por delante de Manchester City (primero en 2023 y segundo en 2024) y de Flamengo (primero en 2022).

Por su parte, Paris Saint-Germain (primero en 2025) ocupa el cuarto puesto, por delante de Bayern Múnich, que ocupa el quinto.

En los primeros días de febrero, la IFFHS había publicado el listado de los mejores clubes del mundo y Peñarol estaba muy por encima de Nacional.

Los carboneros se ubicaban en el puesto 66, en tanto que los tricolores en el lugar 139, 73 por debajo de los dirigidos por Diego Aguirre.

Pero este ranking trata acerca de los mejores clubes de los últimos cinco años.

Allí, Peñarol ocupa el puesto 72, y es el equipo uruguayo mejor ubicado, mientras que Nacional está en la posición 82.

El tercero de los uruguayos es Liverpool en el lugar 254, seguido de Boston River en el 311, Defensor Sporting en el 327, Wanderers en el 362, Cerro Largo en el 379, Danubio en el 391, River Plate en el 428, Montevideo City Torque en el 449 y Racing en el 472, entre los 500 mejores del mundo en los últimos cinco años.