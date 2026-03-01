Dólar
Matías Arezo tras el triunfo de Peñarol sobre Nacional: "Fuimos ampliamente superiores" y también reveló algo que lo molestó

Matías Arezo, autor del gol del triunfo de Peñarol sobre Nacional en el Gran Parque Central, reveló que en la semana escuchó frases que lo molestaron: "Hablaron de una forma de nosotros que no era necesaria"

1 de marzo 2026 - 22:06hs
Matías Arezo

Matías Arezo

Matías Arezo fue una vez más determinante en un clásico. Por tercera vez anotó contra Nacional, club contra el que siempre rinde. Con un gol suyo, Peñarol ganó este domingo 1-0 en el Gran Parque Central por la cuarta fecha del Torneo Apertura.

"Era importante llevarnos la victoria ante un equipo que supuestamente jugaba bien hoy fuimos ampliamente superiores, generamos varias chances de gol para ganarlo", dijo el delantero a la transmisión oficial del partido.

"Escuchamos cosas en la semana que no nos gustaron, hablaron de una forma de nosotros que no era necesaria el equipo demostró que puede jugar y para lo que está", agregó.

Ni el periodista le preguntó ni el jugador dijo a qué palabras se refirió.

Sin embargo, la semana estuvo marcada por lo que dijo el volante de Nacional Lucas Rodríguez después de que el tricolor le ganara a Progreso en Durazno por la tercera fecha.

Cuando le preguntaron si creía que Peñarol iba a salir a "proponer" en el clásico el volante contestó: “No creo, el estilo de Peñarol tampoco es mucho de salir a jugar, pero vamos a ver”.

Parte de razón tuvo Rodríguez.

Peñarol salió a defenderse al Gran Parque Central con un planteo de cinco defensores, muchos pelotazos largos y un golero que demoró la reanudación del juego cada vez que pudo.

Sin embargo, a la hora de atacar los dirigidos por Diego Aguirre tuvieron mayor claridad y con la inteligencia de Leonardo Fernández y la explosividad de Arezo en ofensiva, les alcanzó para ganarle a Nacional en su casa.

Rodríguez tuvo un encontronazo al cabo del primer tiempo con Eric Remedi, quien fue el mejor jugador de la cancha.

Lucas Rodríguez, en cambio, jugó un discreto clásico.

Peñarol Nacional Matías Arezo Gran Parque Central

