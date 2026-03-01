Jadson Viera tras la derrota de Nacional ante Peñarol: su "sensación rara", la "tranquilidad total" y la alegría que no le pudo dar al hincha

El entrenador de Nacional , Jadson Viera , habló tras la derrota que sufrió en el clásico ante Peñarol por la cuarta fecha del Torneo Apertura.

“Ellos vinieron a hacer su partido y les salió bien. Nosotros hicimos el esfuerzo durante todo el partido. Después del gol de ellos fuimos a buscar el partido con gente grande”, comenzó explicando en la transmisión para la televisión y en la ronda de prensa luego del encuentro.

Dijo el DT que fue “un partido parejo en el primer tiempo”, explicó que Luis Mejía “prácticamente no fue utilizado”, por las escasas situaciones de gol que se presentaron en el arco tricolor, pero reconoció que se fue del Gran Parque Central “con una sensación rara”, aunque “con tranquilidad total” . Además explicó: “Queríamos darle una alegría a la gente que no se la dimos”.

CLÁSICO El uno por uno de Nacional ante Peñarol en el Gran Parque Central: un clásico para el olvido, el apagón de Jadson Viera y todos los futbolistas quedaron en deuda

APERTURA Nacional 0-1 Peñarol: un triunfo de los que perduran en el tiempo, con un nuevo gol de Matías Arezo y la punta del Torneo Apertura para el carbonero

Tras la derrota dijo que su equipo debe “seguir trabajando”.

Ante la consulta de por qué no realizó cambios para el inicio del segundo tiempo, respondió: “Quería hacer lo que habíamos entrenado en la semana, con pases por dentro, transiciones, centros. En el segundo tiempo Verón Lupi y Barcia encontrar los espacios. Después, sobre el final buscamos otra cosa, el partido. Tampoco me quise quedar con pocos cambios porque iba a ser un partido largo. Estamos teniendo lapsos de 15 minutos y queremos que sean muchos más, porque entrenan bárbaro, están haciendo un gran esfuerzo, y algunos que están llegando se están acomodando”.

El entrenador insistió en que “hay trabajo” en Los Céspedes y confesó que quieren “encontrar la solución”.

También reconoció que se fue “un poco caliente”.

Frente a la pregunta de si fue un domingo para el olvido, tras perder el clásico, la salida de Julián Millán y la lesión de Sebastián Coates: “Es un domingo para mejorar. Sobre lo de Millán tenía alguna idea y hoy (domingo) de mañana se confirmó. Lo que me queda ahora es armar de nuevo la línea defensiva. Tengo jugadores capacitados para eso. Era de los mejores jugadores del equipo. De mi parte intenté que Millán se quedara, pero entiendo al jugador y la oferta que recibió”.

¿Qué le dice al hincha? “Que cuando nos unimos todos sacamos cosas importantes. Tenemos que mejorar. Fue un partido entreverado y en ese entrevero tuvimos mejores situaciones. Estamos dolidos como los hinchas. Y que se queden tranquilos porque hay trabajo y vamos a encontrar la solución para todo”.

Además, agregó: “Al hincha siempre le agradezco. Quieren ganar. Nos apoyan. Tuvieron una alegría enorme hace poco y la idea es, junto con ellos, sacar esto adelante. Un clásico cuesta, pero lo voy a bancar a muerte al plantel y la gente va a estar con nosotros”.