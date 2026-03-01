El gol de Matías Arezo y las jugadas más importantes del clásico que Peñarol le ganó a Nacional en el Gran Parque Central

Matías Arezo Foto: Gastón Britos/Focouy

Peñarol logró este domingo un resonante triunfo contra Nacional en el Gran Parque Central volviendo a ganar en feudo tricolor, algo que había conseguido por última vez en la Copa Sudamericana 2021, por fase de octavos de final.

El único gol del partido lo marcó Matías Arezo, a los 76' tras gran asistencia de Leonardo Fernández.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsUY/status/2028270406415626293&partner=&hide_thread=false ¡GOOOL DE MATÍAS AREZO!



Al 76', tras asistencia de Leo Fernández, el delantero de Peñarol anotó el 1-0 ante Nacional.#ClásicoEnDSPORTS | #LigaUruguayaEnDSPORTS



Disponible en los canales 301 y 302 pic.twitter.com/0eYZbKFwzQ — DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) March 2, 2026 A los 59' Maximiliano Silvera se perdió un gol increíble con un cabezazo que se fue afuera. Una vez más, el ex Peñarol que ahora pasó a Nacional falla un gol de esos que marcan por ser increíble en la forma que lo falla.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsUY/status/2028270106116046876&partner=&hide_thread=false ¡SE LO PERDIÓ MAXI SILVERA!



El delantero de Nacional pudo aplicar la ley del ex, pero su cabezazo se fue desviado.#ClásicoEnDSPORTS | #LigaUruguayaEnDSPORTS



Disponible en los canales 301 y 302 pic.twitter.com/EEVcwqfTTy — DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) March 2, 2026 En el primer tiempo, Peñarol había tenido la más clara, a los 22', pero Emanuel Gularte la falló de forma insólita.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsUY/status/2028269555567473137&partner=&hide_thread=false ¡NO SE PUEDE CREER CÓMO NO FUE GOL DE EMANUEL GULARTE!#ClásicoEnDSPORTS | #LigaUruguayaEnDSPORTS



Disponible en los canales 301 y 302 pic.twitter.com/jsEJEdSY1Q — DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) March 2, 2026