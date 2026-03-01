Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / CLÁSICO

El gol de Matías Arezo y las jugadas más importantes del clásico que Peñarol le ganó a Nacional en el Gran Parque Central

Mirá el gol de Matías Arezo y las acciones más relevantes que dejó el trascendente triunfo clásico de Peñarol sobre Nacional en el Gran Parque Central

1 de marzo 2026 - 22:55hs
Matías Arezo

Matías Arezo

Foto: Gastón Britos/Focouy

Peñarol logró este domingo un resonante triunfo contra Nacional en el Gran Parque Central volviendo a ganar en feudo tricolor, algo que había conseguido por última vez en la Copa Sudamericana 2021, por fase de octavos de final.

El único gol del partido lo marcó Matías Arezo, a los 76' tras gran asistencia de Leonardo Fernández.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsUY/status/2028270406415626293&partner=&hide_thread=false

A los 59' Maximiliano Silvera se perdió un gol increíble con un cabezazo que se fue afuera. Una vez más, el ex Peñarol que ahora pasó a Nacional falla un gol de esos que marcan por ser increíble en la forma que lo falla.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsUY/status/2028270106116046876&partner=&hide_thread=false

En el primer tiempo, Peñarol había tenido la más clara, a los 22', pero Emanuel Gularte la falló de forma insólita.

Matías Arezo de Peñarol festeja su gol ante Nacional por el Torneo Apertura
APERTURA

Nacional 0-1 Peñarol: un triunfo de los que perduran en el tiempo, con un nuevo gol de Matías Arezo y la punta del Torneo Apertura para el carbonero

Peñarol
CLÁSICO

El uno por uno de Peñarol en el clásico del Torneo Apertura: Eric Remedi y Washington Aguerre figuras y Matías Arezo determinante

Temas:

Peñarol Nacional

Seguí leyendo

Las más leídas

Matías Arezo de Peñarol festeja su gol ante Nacional por el Torneo Apertura
APERTURA

Nacional 0-1 Peñarol: un triunfo de los que perduran en el tiempo, con un nuevo gol de Matías Arezo y la punta del Torneo Apertura para el carbonero

Nacional y Peñarol en el Gran Parque Central
APERTURA

Nacional vs Peñarol: a qué hora juegan hoy y por dónde verlo por el Torneo Apertura

Guzmán Rodríguez visitó Los Aromos previo al clásico y saludó a Washington Aguerre
PEÑAROL

El exjugador de Peñarol, que quiere volver al club, que fue a saludar a Washington Aguerre a Los Aromos previo al clásico ante Nacional por el Torneo Apertura

Washington Aguerre 
CLÁSICO

Los tres jugadores de Peñarol que no saludaron a Maximiliano Silvera: Washington Aguerre ya lo había anunciado

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos