El gol de Matías Arezo y las jugadas más importantes del clásico que Peñarol le ganó a Nacional en el Gran Parque Central

Peñarol logró este domingo un resonante triunfo contra Nacional en el Gran Parque Central volviendo a ganar en feudo tricolor, algo que había conseguido por última vez en la Copa Sudamericana 2021, por fase de octavos de final.
El único gol del partido lo marcó Matías Arezo, a los 76' tras gran asistencia de Leonardo Fernández.
A los 59' Maximiliano Silvera se perdió un gol increíble con un cabezazo que se fue afuera. Una vez más, el ex Peñarol que ahora pasó a Nacional falla un gol de esos que marcan por ser increíble en la forma que lo falla.
En el primer tiempo, Peñarol había tenido la más clara, a los 22', pero Emanuel Gularte la falló de forma insólita.
