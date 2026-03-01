El uno por uno de Peñarol en el clásico del Torneo Apertura: Eric Remedi y Washington Aguerre figuras y Matías Arezo determinante

Peñarol derrotó 1-0 a Nacional en el Gran Parque Central en clásico correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Apertura. El equipo de Diego Aguirre maniató siempre a su rival y luego intentó contragolpear, rubro en el que fue mejorando en el decurso del partido.

Pero fue el perfecto trabajo defensivo el que rubricó el triunfo.

Desde la figura de Washington Aguerre que sacó a todo el Gran Parque Central de quicio cada vez que la pelota le llegó a sus manos, pasando por tres centrales que rindieron a la perfección y que terminaron metiéndose en el bolsillo a Maxi Gómez y también a Maxi Silvera.

Además, cuando tuvo que salir a cortar centros y, sobre todo, atajar, fue determinante.

Nahuel Herrera, que comenzó flojo, terminó siendo un león a tono con sus anteriores clásicos.

Lucas Ferreira jugó un clásico perfecto: las sacó todas.

El que menos trabajo tuvo fue Emanuel Gularte, quien fue muy parejo y efectivo.

Washington Aguerre 8: Despejó de cabeza una pelota que un defensor mandó peligrosamente atrás sobre el área chica. A los 17' descolgó muy bien un centro cruzado. A los 38' salvó con gran estirada una peligrosa pelota que cruzó Maxi Gómez en forma rastrera. En la incidencia fingió haber recibido un golpe de Verón Lupi. Volvió a hacer teatro en el comienzo del segundo tiempo siendo captado por las cámaras en el acto de simulación. A los 50' descolgó con autoridad otro centro que llegó desde la derecha. Atajada imponente a los 84' tras remate del Diente López que se desvió en el camino. Determinante.

Emanuel Gularte 6: Se perdió un gol insólito a los 22 minutos, con el arco libre. Gran cierre en la primera llegada de Nacional tras el gol de Peñarol. Se tiró con todo y bloqueó un intento de Maxi Gómez. Firme,

Nahuel Herrera 7: Perdió en la primera vez que salió a cuerpear a Maxi Gómez. Importante error de control a los 38' dejando expuesto al equipo. A los 40' bloqueó en gran intervención defensiva un remate de Maxi Silvera. Buen cierre a los 540 tras deborde de Verón Lupi. Clave en la recuperación sobre Maxi Silvera en la jugada del gol. León.

Lucas Ferreira 8: Se mostró firme y consistente en la primera mitad. En arranque del segundo tiempo estuvo muy bien parado en los primeros dos balones que le llegaron al área pero a los 48' despejó corto y Verón Lupi casi la manda a guardar con remate de zurda al segundo palo. Muralla.

Roberto Fernández 5: Debutó como carrilero, en una posición que no le es natural. Cuando se mandó al ataque le faltó técnica para desbordar. La única vez que lo encaró Rodrigo Martínez lo pasó y Leo Fernández no le cuidó la espalda. En el complemento pasó al medio. Batalló, pero cuando tuvo espacio y pudo encarar no pudo resolver y terminó cometiendo falta de ataque. Batallador.

Eric Remedi 8: Peñarol salió al Parque con 10 jugadores que fueron a marcar y uno a jugar que fue el argentino. Cada vez que tomó la pelota fue para adelante, eludió con elegante manejo y pasó al compañero mejor ubicado. A los 20' generó la mejor llegada del partido en acción en que Sebastián Coates terminó cerrando a Jesús Trindade. Correctamente amonestado a los 53' por sujeción. Correctamente expulsado a los 85' por dura entrada ante Juan de Dios Pintado. Jugadorazo.

Jesús Trindade 7: Salió a cumplir su habitual rol táctico de orden defensivo y colaboración inmediata a los zagueros. Sobre los 20' se animó y pisó el área y luego remató de larga distancia sin poder generar peligro. Fue ordenado, aplicado, defendió con uñas y dientes y las pasó todas bien. Relojito.

Leandro Umpiérrez 4: Le costó entrar en juego en la intención de Peñarol de llegar a contragolpes con espacio y el panorama de juego que pudieran aportar sus volantes. Correctamente amonestado por una dura falta sobre Maxi Silvera. Le quedó muy incómodo el clásico y por eso Diego Aguirre decidió sustituirlo al cabo del primer tiempo. Flojo.

Gastón Togni 5: Lo encararon bastante en el inicio del clásico. Logró hacer pie dando algún córner. A los 20' metió una volea peligrosa donde Gularte se perdió un gol increíble. Dejó la cancha a los 59' cuando crecía en el partido el rendimiento de Verón Lupi y Nacional desde la derecha sacaba peligrosos centros. Más o menos.

Leonardo Fernández 6: Le costó cuando Peñarol jugó en largo pelotas a distancia. Cuando Remedi se la dio redondita generó el primer córner. Buen pase a Arezo para la primera clara del aurinegro en el primer tiempo. Pase de calidad para el 1-0: visión, pausa e inteligencia. Clave.

Matías Arezo 7: Se activó a los 20' cuando Peñarol pasó de defensa a ataque por abajo. Le metió un taco notable a Trindade que probó de lejos sin éxito. Tuvo el gol en contragolpe a los 54' pero entre Cándido y Mejía se lo impidieron. A los 74' definió en forma imponente tras habilitación de Fernández. No tenía un ángulo favorable, pero eso lo compensó con su enorme jerarquía. El mejor delantero del fútbol uruguayo.

Franco Escobar 6: Entró para el segundo tiempo. Buen centro a los 60', de zurda, al segundo palo, aunque no llegó a ser conectado. Buen ingreso.

Diego Laxalt 4: Entró a los 59' por Togni. En las dos primeras que encaró en ofensiva, no logró prosperar. A los 73' Baltasar Barcia le ganó la espalda en peligrosa profundización. En acciones donde no fue presionado jugó las pelotas fáciles en forma segura. Puede dar más.

Maximiliano Olivera: Entró a los 78' a jugar de carrilero. Se excedió en despejes que no cayeron muy lejos de la zona marcada. Volvió.

Facundo Batista: Entró a los 86' y se ganó amarilla en su primera intervención. Entró a marcar.

Mauricio Lemos: Entró a los 86' a jugar como volante central siendo que es zaguero. Entró a cerrar el triunfo.