Los hinchas de Nacional demoraron el inicio del clásico ante Peñarol en el Gran Parque Central y los albos se exponen a sanciones

Los hinchas de Nacional encienden bengalas y se suben al tejido minutos antes del inicio del partido

El clásico del Torneo Apertura en el que Nacional fue local en el Gran Parque Central frente a Peñarol comenzó cuatro minutos tarde como consecuencia del comportamiento de los hinchas tricolores. Lo mismo ocurrió para el inicio del segundo tiempo, en donde el retraso fue de cinco minutos .

Cuando los equipos ingresaban a la cancha para el inicio del encuentro, en la cabecera Abdón Porte los hinchas comenzaron a encender bengalas .

Esta situación fue advertida por la policía y seguida atentamente por la comisión de seguridad de la AUF.

La pirotecnia fue lanzada fuera del estadio tricolor, pero las bengalas, prohibidas en las tribunas, se fueron encendiendo hasta alcanzar un número superior a 25.

Lo ocurrido será denunciado por la AUF en el informe de la comisión de seguridad y el castigo caerá sobre los tricolores porque a este encuentro solamente pudieron ingresar hinchas de Nacional.

También fueron encendidos humos, que estaban prohibidos.

Luego, los hinchas se colgaron al tejido con las bengalas encendidas.

FOTO: GASTÓN BRITOS / FOCOUY

Cuando los jugadores ya estaban prontos para comenzar el encuentro, la policía y la seguridad de la AUF advirtieron al árbitro sobre lo que ocurría en la tribuna y la imposibilidad de comenzar el juego por las bengalas, los hinchas subidos al tejido y las banderas.

FOTO: GASTÓN BRITOS / FOTOUY

A raíz de esta situación, el árbitro le explicó lo que estaba ocurriendo y le pidió al capitán de Nacional, Sebastián Coates, que fuera a hablar con sus hinchas para informar que el partido no empezaría.

Sebastián Coates debió ir a hablar con los hinchas de Nacional previo al inicio del clásico ante Peñarol por el Torneo Apertura FOTO: Gastón Britos/FocoUy

El inicio del partido se demoró cuatro minutos.

Como consecuencia de esto Nacional será sancionado por la Comisión Disciplinaria de la AUF.

La misma situación se repitió para el comienzo del segundo tiempo, con bengalas encendidas y banderas gigantes, lo que demoró cinco minutos el reinicio del encuentro.