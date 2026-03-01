Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / CLÁSICO

Los hinchas de Nacional demoraron el inicio del clásico ante Peñarol en el Gran Parque Central y los albos se exponen a sanciones

Los hinchas de Nacional encendieron bengalas y se subieron al tejido, además exhibieron banderas prohibidas

1 de marzo 2026 - 20:51hs
Los hinchas de Nacional encienden bengalas y se suben al tejido minutos antes del inicio del partido

Los hinchas de Nacional encienden bengalas y se suben al tejido minutos antes del inicio del partido

FOTO: GASTÓN BRITOS / FOCOUY

El clásico del Torneo Apertura en el que Nacional fue local en el Gran Parque Central frente a Peñarol comenzó cuatro minutos tarde como consecuencia del comportamiento de los hinchas tricolores. Lo mismo ocurrió para el inicio del segundo tiempo, en donde el retraso fue de cinco minutos.

Cuando los equipos ingresaban a la cancha para el inicio del encuentro, en la cabecera Abdón Porte los hinchas comenzaron a encender bengalas.

Nacional vs Peñarol clásico Torneo Apertura 2026 Gran Parque Central hinchas hinchada bengala foto 3
Los hinchas de Nacional encienden bengalas y se suben al tejido minutos antes del inicio del partido

Los hinchas de Nacional encienden bengalas y se suben al tejido minutos antes del inicio del partido

Esta situación fue advertida por la policía y seguida atentamente por la comisión de seguridad de la AUF.

La pirotecnia fue lanzada fuera del estadio tricolor, pero las bengalas, prohibidas en las tribunas, se fueron encendiendo hasta alcanzar un número superior a 25.

Matías Arezo de Peñarol festeja su gol ante Nacional por el Torneo Apertura
APERTURA

Nacional 0-1 Peñarol: un triunfo de los que perduran en el tiempo, con un nuevo gol de Matías Arezo y la punta del Torneo Apertura para el carbonero

Equipo titular de Nacional ante Peñarol en el clásico del Torneo Apertura: Verón Lupi, Coates, Mejía, Maxi Gómez, Maxi Silvera y Millán; agachados: Rodrigo Martínez, Cándido, Pintado, Lucas Rodríguez y Boggio
CLÁSICO

El uno por uno de Nacional ante Peñarol en el Gran Parque Central: un clásico para el olvido, el apagón de Jadson Viera y todos los futbolistas quedaron en deuda

Lo ocurrido será denunciado por la AUF en el informe de la comisión de seguridad y el castigo caerá sobre los tricolores porque a este encuentro solamente pudieron ingresar hinchas de Nacional.

También fueron encendidos humos, que estaban prohibidos.

Luego, los hinchas se colgaron al tejido con las bengalas encendidas.

Nacional vs Peñarol clásico Torneo Apertura 2026 Gran Parque Central hinchas hinchada bengala
Los hinchas de Nacional encienden bengalas y se suben al tejido minutos antes del inicio del partido

Los hinchas de Nacional encienden bengalas y se suben al tejido minutos antes del inicio del partido

Cuando los jugadores ya estaban prontos para comenzar el encuentro, la policía y la seguridad de la AUF advirtieron al árbitro sobre lo que ocurría en la tribuna y la imposibilidad de comenzar el juego por las bengalas, los hinchas subidos al tejido y las banderas.

Nacional vs Peñarol clásico Torneo Apertura 2026 Gran Parque Central Matonte policías y seguridad Gustavo Mariosa
La policía y el encargado de seguridad de la AUF le explican al árbitro Matonte que el partido no puede empezar por lo que ocurre en la tribuna de Nacional

La policía y el encargado de seguridad de la AUF le explican al árbitro Matonte que el partido no puede empezar por lo que ocurre en la tribuna de Nacional

A raíz de esta situación, el árbitro le explicó lo que estaba ocurriendo y le pidió al capitán de Nacional, Sebastián Coates, que fuera a hablar con sus hinchas para informar que el partido no empezaría.

20260301 Sebastián Coates debió ir a hablar con los hinchas de Nacional previo al inicio del clásico ante Peñarol por el Torneo Apertura
Sebastián Coates debió ir a hablar con los hinchas de Nacional previo al inicio del clásico ante Peñarol por el Torneo Apertura

Sebastián Coates debió ir a hablar con los hinchas de Nacional previo al inicio del clásico ante Peñarol por el Torneo Apertura

El inicio del partido se demoró cuatro minutos.

Como consecuencia de esto Nacional será sancionado por la Comisión Disciplinaria de la AUF.

La misma situación se repitió para el comienzo del segundo tiempo, con bengalas encendidas y banderas gigantes, lo que demoró cinco minutos el reinicio del encuentro.

Nacional vs Peñarol clásico Torneo Apertura 2026 Gran Parque Central hinchas hinchada bengala foto 1
Los hinchas de Nacional encienden bengalas y se suben al tejido minutos antes del inicio del partido

Los hinchas de Nacional encienden bengalas y se suben al tejido minutos antes del inicio del partido

Temas:

Nacional Peñarol clásico Nacional vs Peñarol

Seguí leyendo

Las más leídas

Matías Arezo de Peñarol festeja su gol ante Nacional por el Torneo Apertura
APERTURA

Nacional 0-1 Peñarol: un triunfo de los que perduran en el tiempo, con un nuevo gol de Matías Arezo y la punta del Torneo Apertura para el carbonero

Nacional y Peñarol en el Gran Parque Central
APERTURA

Nacional vs Peñarol: a qué hora juegan hoy y por dónde verlo por el Torneo Apertura

Guzmán Rodríguez visitó Los Aromos previo al clásico y saludó a Washington Aguerre
PEÑAROL

El exjugador de Peñarol, que quiere volver al club, que fue a saludar a Washington Aguerre a Los Aromos previo al clásico ante Nacional por el Torneo Apertura

Julián Millán fue elegido como mejor defensa y como mejor extranjero de la Liga AUF Uruguaya 2025 en la encuesta Fútbolx100 que anualmente organiza Referí
NACIONAL

Sorpresa previo al clásico: Julián Millán se va de Nacional luego de jugar ante Peñarol; mirá dónde seguirá su carrera

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos