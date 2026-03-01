Dólar
El Observador / Fútbol / PEÑAROL

"Importante y merecida": el análisis de Diego Aguirre sobre la victoria clásica de Peñarol sobre Nacional en el Gran Parque Central

1 de marzo 2026 - 22:35hs
Foto: Gastón Britos/Focouy
Foto: Gastón Britos/Focouy

El entrenador de Peñarol, Diego Aguirre, se mostró muy conforme luego del triunfo clásico que su equipo cosechó este domingo contra Nacional en el Gran Parque Central por la cuarta fecha del Torneo Apertura.

"Es una victoria importante y merecida, la necesitábamos. Contento por los jugadores que dieron todo. Sabíamos de la importancia del partido, no solo para ahora sino para el futuro así que muy contento", indicó el entrenador de Peñarol.

"El resultado siempre te da la razón, los cambios bien o mal hechos ya no me los creo a esta altura", dijo Aguirre sacándose mérito de los cambios realizados.

"Los jugadores tuvieron todo el mérito, buscaron, jugaron generamos situaciones claras y por surte pudo entrar una", afirmó el DT.

Aguirre ganó por primera vez en el Gran Parque Central contra Nacional.

Había perdido 2-1 en el Torneo Clausura 2024, empató 1-1 en el Torneo Apertura 2025 y luego perdió en la revancha final de la Liga Uruguaya 2025 en noviembre del año pasado.

En la semana habló de la cuenta pendiente de ir a ganar al Gran Parque Central: "Sentimos que es algo pendiente ir a ganar de visitante en el Parque Central".

Para ellos diagramó un cerrojo defensivo con el que aisló a Maximiliano Gómez y le cerró a Nacional todos los caminos para el gol.

Con los espacios que se le presentaron, la dupla Leonardo Fernández-Matías Arezo terminó siendo determinante.

