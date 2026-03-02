Ojeda dijo que proyecto para crear Ministerio de Justicia es una "cortina de humo" y que este gobierno "no da garantías"

El secretario general del Partido Colorado , el senador Andrés Ojeda , consideró que la intención del gobierno de Yamandú Orsi de enviar en el corto plazo el proyecto de ley para crear el Ministerio de Justicia es una " cortina de humo en la hora " y aseguró que no apoyará esa iniciativa , pese a estar de acuerdo con la necesidad de crear ese organismo.

La creación del Ministerio de Justicia fue uno de los compromisos asumidos en campaña por Orsi y está previsto que anuncie el envío de este proyecto de ley en el discurso que dará este lunes ante la Asamblea General, con motivo del primer año de gobierno .

Sin embargo, para su aprobación el proyecto requerirá mayoría absoluta en ambas cámaras (la mitad más uno de los votos) . En el Senado, el Frente Amplio cuenta con los votos necesarios para aprobarlo sin apoyos externos. La situación es distinta en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo necesitará el respaldo de legisladores de otros partidos.

Ojeda adelantó que el objetivo del gobierno de Orsi es instalar una "cortina de humo" y que los anuncios de este lunes deberían ir por la seguridad pública, la economía, el empleo, el salario, la pobreza infantil o la salud mental.

Y recordó las cifras de respaldo a la gestión del gobierno. "La gente le está quitando el respaldo al gobierno. Apenas un año después se acabó la luna de miel. Es el gobierno con menor aprobación pública en muchísimo tiempo y viene de la mano de los propios votantes del Frente Amplio. No hay quién no le esté diciendo reaccione, presidente, por favor", sostuvo el secretario general colorado.

La última encuesta de Opción referida a la evaluación del gobierno encabezado por Orsi arrojó una aprobación de 23%, una desaprobación de 38% y juicios intermedios que ascienden a 37%.

Sobre la intención de crear el Ministerio de Justicia, Ojeda agregó que es para "sacar la atención de lo importante" y que la tarea de la oposición, en particular del Partido Colorado, es "no entrar en ese debate".

"Fuimos los principales promotores de esta idea, creo que este gobierno no da garantías para la aplicación de esto", subrayó sobre esta iniciativa, que fue propuesta por el Partido Colorado en 2023 al entonces gobierno de Luis Lacalle Pou.

¿Qué cambió ahora? Ojeda aseguró en una rueda de prensa que este gobierno no se precia por tener "el mayor respeto al Poder Judicial" y consideró que "utilizaría mal" esa herramienta.

"Si mañana me dan un kilo de uranio podré poner una central nuclear o hacer una bomba. No estoy dispuesto a darle ningún uranio a este gobierno en ese sentido", sentenció.

El líder de Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry, en tanto, también se mostró contrario ante la iniciativa del gobierno, aunque su postura viene de tiempo atrás.

"Estoy totalmente en contra de crear un Ministerio de Justicia; lo dije en campaña y lo reitero; es un profundo error y anti republicano; peor aún es crearlo con nombre y apellido; nos opondremos", escribió en X (antes Twitter).

El senador blanco Javier García también es contrario a votar la creación de este ministerio. "Vamos a oponernos con toda la fuerza", adelantó y consideró la propuesta como un "enorme retroceso anti democrático y anti republicano".

El diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone declaró días atrás en una entrevista con VTV Noticias que el partido que representa no votará el Ministerio de Justicia. "Nosotros no lo vamos a votar", dijo.