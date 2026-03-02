Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
27°C
cielo claro
Martes:
Mín  20°
Máx  27°

Siguenos en:

/ Nacional / MINISTERIO DE JUSTICIA

Gobierno enviará un proyecto de ley para la creación del Ministerio de Justicia: Orsi lo oficializará este lunes en su discurso

La creación del Ministerio de Justicia integra una de las 63 medidas anunciadas por Orsi en Colonia, cuando era candidato a la Presidencia

2 de marzo 2026 - 11:33hs
El presidente de la República, Yamandú Orsi

El presidente de la República, Yamandú Orsi

Foto: Dante Fernandez / FocoUy

El gobierno de Yamandú Orsi enviará en los próximos días un proyecto de ley al Parlamento para la creación del Ministerio de Justicia, confirmaron fuentes de Presidencia a El Observador.

Según informó en primera instancia El País, el texto que remitirá el Poder Ejecutivo constará de algunos artículos que establecerán la creación formal del Ministerio de Justicia, de qué se encargará, y el detalle de los organismos que pasarán a depender de la nueva cartera.

La iniciativa prevé un reordenamiento institucional que implicará el traspaso de dependencias actualmente distribuidas en distintos incisos del Estado.

Más noticias
Camilo Dos Santos es el fotógrafo encargado de retratar la presidencia de Yamandú Orsi 
UNA FOTO

Una foto al presidente: Camilo Dos Santos, el primer fotógrafo presidencial y el detrás del retrato oficial de Yamandú Orsi

la oposicion en el primer ano de orsi: entre la busqueda de votar juntos y duras discusiones por divisiones
PARLAMENTO

La oposición en el primer año de Orsi: entre la búsqueda de votar juntos y duras discusiones por divisiones

La creación del Ministerio de Justicia integra una de las 63 medidas anunciadas por Orsi en el departamento de Colonia, cuando era candidato a la Presidencia.

Para su aprobación, el proyecto requerirá mayoría absoluta en ambas cámaras. En el Senado, el Frente Amplio cuenta con los votos necesarios para aprobarlo sin apoyos externos. La situación es distinta en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo necesitará el respaldo de legisladores de otros partidos.

Según pudo saber El Observador, el anuncio oficial del envío del proyecto al Parlamento será comunicado por el presidente de la República, Yamandú Orsi, durante su discurso de cara a la Asamblea General en el marco del inicio de su segundo año de gobierno.

Temas:

proyecto de ley Ministerio de Justicia Yamandú Orsi parlamento

Seguí leyendo

Las más leídas

Matías Arezo de Peñarol festeja su gol ante Nacional por el Torneo Apertura
APERTURA

Nacional 0-1 Peñarol: un triunfo de los que perduran en el tiempo, con un nuevo gol de Matías Arezo y la punta del Torneo Apertura para el carbonero

Washington Aguerre 
CLÁSICO

Los tres jugadores de Peñarol que no saludaron a Maximiliano Silvera: Washington Aguerre ya lo había anunciado

Guzmán Rodríguez visitó Los Aromos previo al clásico y saludó a Washington Aguerre
PEÑAROL

El exjugador de Peñarol, que quiere volver al club, que fue a saludar a Washington Aguerre a Los Aromos previo al clásico ante Nacional por el Torneo Apertura

Nacional y Peñarol en el Gran Parque Central
APERTURA

Nacional vs Peñarol: a qué hora juegan hoy y por dónde verlo por el Torneo Apertura

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos