Gobierno enviará un proyecto de ley para la creación del Ministerio de Justicia: Orsi lo oficializará este lunes en su discurso

El gobierno de Yamandú Orsi enviará en los próximos días un proyecto de ley al Parlamento para la creación del Ministerio de Justicia , confirmaron fuentes de Presidencia a El Observador.

Según informó en primera instancia El País, el texto que remitirá el Poder Ejecutivo constará de algunos artículos que establecerán la creación formal del Ministerio de Justicia, de qué se encargará, y el detalle de los organismos que pasarán a depender de la nueva cartera.

La iniciativa prevé un reordenamiento institucional que implicará el traspaso de dependencias actualmente distribuidas en distintos incisos del Estado.

La creación del Ministerio de Justicia integra una de las 63 medidas anunciadas por Orsi en el departamento de Colonia , cuando era candidato a la Presidencia.

Para su aprobación, el proyecto requerirá mayoría absoluta en ambas cámaras. En el Senado, el Frente Amplio cuenta con los votos necesarios para aprobarlo sin apoyos externos. La situación es distinta en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo necesitará el respaldo de legisladores de otros partidos.

Según pudo saber El Observador, el anuncio oficial del envío del proyecto al Parlamento será comunicado por el presidente de la República, Yamandú Orsi, durante su discurso de cara a la Asamblea General en el marco del inicio de su segundo año de gobierno.