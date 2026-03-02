Policía de Montevideo investiga hallazgo de una granada en la puerta de una casa en Piedras Blancas

La Policía de Montevideo investiga el hallazgo de una granada de fragmentación en una vivienda del barrio de Piedras Blancas , según informó la Jefatura de Policía departamental en un comunicado.

De acuerdo con el parte oficial, el artefacto explosivo fue encontrado el domingo en una casa ubicada en las inmediaciones de Pasaje Curupí y Matilde Pacheco .

Hasta allí concurrió personal policial que, al confirmar la presencia de la ganada, dispuso la apertura de un perímetro de seguridad .

Además, solicitó la presencia del Equipo de Desactivación de Artefactos Terroristas (EDAT) que se encargó de retirar el artefacto del lugar .

En la escena de los hechos trabajó personal de Investigaciones y del destacamento de Bomberos.

Por estas horas, la Jefatura de Policía de Montevideo trabaja en esclarecer la procedencia del material y cómo llegó hasta la puerta de la vivienda.

Durante la semana pasada, en la zona de Pocitos, se registró una situación similar con el hallazgo de un cohete de munición militar en una volqueta.

Según informó en su momento El Observador, una mujer que trabaja como hurgadora encontró el artefacto entre residuos que había recolectado en Pocitos, lo llevó a su casa y luego dio aviso a la Policía.

Ante la situación, los oficiales aseguraron el área y allí personal de Bomberos determinó que el objeto encontrado efectivamente se trataba de un cohete real.

Posteriormente intervino personal especializado de la Brigada de Explosivos del Ejército Nacional, que realizó la inspección técnica correspondiente y confirmó que el artefacto es una munición militar modelo MK3 calibre 2.25 pulgadas.

El objeto fue incautado y quedó bajo custodia del equipo especializado para su tratamiento y disposición final.