Nacional / EXPLOSIVO

Una hurgadora encontró un cohete de munición militar en una volqueta de Pocitos: es un MK3 de 2.25 pulgadas

Personal especializado de la Brigada de Explosivos del Ejército Nacional confirmó que el artefacto es una munición militar modelo MK3 calibre 2.25 pulgadas

23 de febrero 2026 - 11:25hs
Captura de pantalla 2026-02-23 112112

Una mujer que trabaja como hurgadora encontró un cohete de munición militar entre residuos que había recolectado en la zona de Pocitos y dio aviso a la Policía, lo que derivó en un operativo en el barrio Nuevo París.

El hecho ocurrió en la noche del domingo, cuando personal policial concurrió a las inmediaciones de la calle José Prat tras un llamado al 911. En el lugar, los efectivos se entrevistaron con la mujer, quien explicó que había recogido diversos objetos metálicos de una volqueta en la zona de Pocitos y los trasladó a su domicilio para clasificarlos.

Según relató, al revisar el material constató que uno de los elementos tenía características similares a un cohete metálico, por lo que decidió alertar a las autoridades.

Ante la situación, se aseguró el área y trabajó en primera instancia personal de Bomberos, que determinó que se trataba de un cohete real, aunque en ese momento no pudo establecer si se encontraba activo o con carga funcional.

Posteriormente intervino personal especializado de la Brigada de Explosivos del Ejército Nacional, que realizó la inspección técnica correspondiente y confirmó que el artefacto es una munición militar modelo MK3 calibre 2.25 pulgadas.

El objeto fue incautado y quedó bajo custodia del equipo especializado para su tratamiento y disposición final. Las actuaciones continúan para determinar la procedencia del material.

cohete Pocitos militar

