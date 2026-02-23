Negro dijo que situación de Uruguay "ni siquiera es cercana" a la de México aunque se mantiene "alerta" por "peligro en la región"

El ministro del Interior, Carlos Negro , fue consultado este lunes sobre la situación en México tras la muerte de Nemesio Oseguera, alias “el Mencho” , abatido el fin de semana por fuerzas de seguridad, y la posterior ola de violencia registrada en varias ciudades con vehículos incendiados y personas fallecidas .

“ Felizmente Uruguay no se encuentra en una situación ni siquiera cercana a la de México, y por lo tanto la preocupación que tenemos que tener es alta, es mucha, pero no es similar el caso de México a Uruguay, lo que también nos deja tranquilos en ese sentido ”, respondió el jerarca en rueda de prensa en Florida , donde asistió a la asunción de nuevas autoridades policiales.

Consultado sobre información vinculada a la posible operación de grupos criminales en países vecinos o del continente y eventualmente en Uruguay, Negro señaló: “ Siempre estamos alerta y expectantes para conjurar cualquier tipo de peligro en la región ”.

El ministro agregó que “ no hay que descartar nada en materia de crimen organizado ”.

Negro también fue consultado sobre los presuntos sicarios uruguayos que habrían sido contratados para matar en Punta del Este a autoridades oficiales de la provincia argentina de Entre Ríos.

“Contamos solo con información de prensa porque no hay novedades en nuestro país”, afirmó. Y añadió: “Las personas que eventualmente podrían haber sido víctimas de estos hechos no estuvieron en el país y aparentemente ni siquiera tenían pensado estar”.