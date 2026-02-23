Negro dijo que situación de Uruguay "ni siquiera es cercana" a la de México aunque se mantiene "alerta" por "peligro en la región"

El ministro del Interior, Carlos Negro, fue consultado este lunes sobre la situación en México tras la muerte de Nemesio Oseguera, alias “el Mencho”, abatido el fin de semana por fuerzas de seguridad, y la posterior ola de violencia registrada en varias ciudades con vehículos incendiados y personas fallecidas.
“Felizmente Uruguay no se encuentra en una situación ni siquiera cercana a la de México, y por lo tanto la preocupación que tenemos que tener es alta, es mucha, pero no es similar el caso de México a Uruguay, lo que también nos deja tranquilos en ese sentido”, respondió el jerarca en rueda de prensa en Florida, donde asistió a la asunción de nuevas autoridades policiales.
Consultado sobre información vinculada a la posible operación de grupos criminales en países vecinos o del continente y eventualmente en Uruguay, Negro señaló: “Siempre estamos alerta y expectantes para conjurar cualquier tipo de peligro en la región”.
El ministro agregó que “no hay que descartar nada en materia de crimen organizado”.
Negro también fue consultado sobre los presuntos sicarios uruguayos que habrían sido contratados para matar en Punta del Este a autoridades oficiales de la provincia argentina de Entre Ríos.
“Contamos solo con información de prensa porque no hay novedades en nuestro país”, afirmó. Y añadió: “Las personas que eventualmente podrían haber sido víctimas de estos hechos no estuvieron en el país y aparentemente ni siquiera tenían pensado estar”.