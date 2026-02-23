Paros parciales y movilizaciones de Adeom afectarán servicios municipales esta semana en Montevideo

La Asociación de Empleados y Obreros Municipales ( Adeom ) resolvió un plan de lucha con paros parciales y movilizaciones en Montevideo, en el marco del conflicto por la negociación del convenio colectivo con la Intendencia capitalina.

El sindicato informó que realizará paros de 9:00 a 11:00 horas en distintos municipios durante la semana, lo que afectará servicios como policlínica, limpieza y atención al público.

El cronograma comenzó este lunes 23 de febrero , con paro en sectores del territorio de los municipios A y G . Hubo asamblea a las 9:30 en Plaza Lafone.

El martes 24 de febrero el paro será en los sectores del municipio C , con asamblea a las 9:30 en Plaza Goes.

El miércoles 25 de febrero la medida alcanzará a los sectores del municipio B, con asamblea a las 9:30 en la Explanada Municipal.

El jueves 26 de febrero el paro se realizará en sectores de los municipios D y F, con asamblea a las 9:30 en Plaza Huelga General.

El viernes 27 de febrero la paralización será en sectores de los municipios CH y E, con concentración frente a contenedores.

Movilización y asamblea general

El plan continuará el miércoles 4 de marzo, con un paro a partir de las 11:00, concentración a las 12:00 en la Explanada Municipal y movilización a las 13:00 hacia la Junta Departamental. El reintegro a las tareas se definirá a la salida de la Junta.

Además, el jueves 5 de marzo habrá paro desde las 9:00 y una asamblea general a las 10:00 (lugar a confirmar), cuyo orden del día será el convenio colectivo.

Adeom señaló que las medidas se adoptan tras la respuesta de la Intendencia a la propuesta presentada ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y que el conflicto se enmarca en la negociación del convenio colectivo para el quinquenio.