Real Madrid vs Benfica: hora y dónde ver a Federico Valverde por el Repechaje y la clasificación en la Champions League

Real Madrid busca una victoria de local o al menos un empate para en la vuelta del Repechaje y clasificar a octavos de final de la Champions League ante Benfica y Federico Valverde juega otro partido muy importante; mirá cuándo y donde verlo

23 de febrero 2026 - 14:56hs
El jugador del Real Madrid, Federico Valverde

El jugador del Real Madrid, Federico Valverde 

Foto: EFE

Federico Valverde está en duda por una pequeña lesión sufrida el sábado ante Osasuna, pero todo indica que volverá a jugar con Real Madrid y partido trascendente por el Repechaje de la Champions League en busca de la clasificación a los octavos de final del torneo, tras haber ganado 1-0 de visitante en la ida.

El uruguayo viene de brindarle una asistencia a Vinícius Jr por LaLiga de España, y ahora se enfoca en este encuentro trascendente.

¿Cuándo juega Real Madrid vs Benfica con Federico Valverde por el Repechaje de la Champions League?

Ahora se vendrá un nuevo encuentro por la Champions League, pero que tiene mucha trascendencia.

Federico Valverde jugará este miércoles 25 de febrero a la hora 17 contra Benfica en el Estadio Santiago Bernabéu.

El encuentro podrá verse en ESPN y en streaming, en Disney +.

