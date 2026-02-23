Federico Valverde está en duda por una pequeña lesión sufrida el sábado ante Osasuna, pero todo indica que volverá a jugar con Real Madrid y partido trascendente por el Repechaje de la Champions League en busca de la clasificación a los octavos de final del torneo, tras haber ganado 1-0 de visitante en la ida.
Real Madrid vs Benfica: hora y dónde ver a Federico Valverde por el Repechaje y la clasificación en la Champions League
Real Madrid busca una victoria de local o al menos un empate para en la vuelta del Repechaje y clasificar a octavos de final de la Champions League ante Benfica y Federico Valverde juega otro partido muy importante; mirá cuándo y donde verlo