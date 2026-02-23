Real Madrid vs Benfica: hora y dónde ver a Federico Valverde por el Repechaje y la clasificación en la Champions League

El jugador del Real Madrid, Federico Valverde Foto: EFE

Federico Valverde está en duda por una pequeña lesión sufrida el sábado ante Osasuna, pero todo indica que volverá a jugar con Real Madrid y partido trascendente por el Repechaje de la Champions League en busca de la clasificación a los octavos de final del torneo, tras haber ganado 1-0 de visitante en la ida.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

El uruguayo viene de brindarle una asistencia a Vinícius Jr por LaLiga de España, y ahora se enfoca en este encuentro trascendente.

¿Cuándo juega Real Madrid vs Benfica con Federico Valverde por el Repechaje de la Champions League? Ahora se vendrá un nuevo encuentro por la Champions League, pero que tiene mucha trascendencia.

Federico Valverde jugará este miércoles 25 de febrero a la hora 17 contra Benfica en el Estadio Santiago Bernabéu.

El encuentro podrá verse en ESPN y en streaming, en Disney +.