El rompecabezas de Diego Aguirre: Peñarol ajusta piezas para un clásico ante Nacional de alto voltaje por el Torneo Apertura

El ambiente de clásico ya se respira en Los Aromos. Tras el último compromiso ante Deportivo Maldonado, el técnico de Peñarol , Diego Aguirre comenzó a diagramar lo que será el enfrentamiento ante Nacional el próximo domingo en el Gran Parque Central.

En un escenario que contará exclusivamente con público tricolor, la preparación no solo es táctica, sino también mental y física, especialmente considerando la sanidad aurinegra.

Uno de los nombres que generó mayor incertidumbre el pasado domingo fue el de Nahuel Herrera . El joven defensa, a quien se le considera el mejor en su puesto, debió abandonar el campo por precaución a los 59 minutos y dejó su lugar a Kevin Rodríguez.

Sin embargo, las noticias son alentadoras para el Peñarol, ya que según informó una fuente a Referí, Herrera estará a disposición de Aguirre y se perfila como una pieza fundamental para contener el ataque de Nacional en una cancha siempre difícil. Su presencia aporta la solidez necesaria en un partido en el que los errores se pagan caro.

TORNEO APERTURA El enérgico reclamo de Progreso tras el partido ante Nacional para manifestar su "profunda preocupación por los reiterados fallos arbitrales"; mirá el comunicado

PEÑAROL A dos días para que cierre el período de pases, Diego Aguirre apuesta por un juvenil de gran nivel en Peñarol y que hizo un golazo en la práctica; mirá el video

El retorno del capitán y la duda de Darias

La gran interrogante de la semana gira en torno a la recuperación de dos pilares: Maximiliano Olivera y Eduardo Darias.

Maximiliano Olivera: el capitán es la prioridad. Aguirre sabe que en estos partidos la voz de mando es vital. Según los últimos movimientos y lo que contó la misma fuente a Referí, Olivera llegaría en condiciones de arrancar desde el inicio, devolviendo el equilibrio a la banda izquierda o a la zona central, según lo disponga el técnico. No obstante, no juega desde hace un mes, ya que su último encuentro fue en el amistoso de la Serie Río de la Plata ante Colo Colo del pasado 21 de enero.

el capitán es la prioridad. Aguirre sabe que en estos partidos la voz de mando es vital. Según los últimos movimientos y lo que contó la misma fuente a Referí, Olivera llegaría en condiciones de devolviendo el equilibrio a la banda izquierda o a la zona central, según lo disponga el técnico. No obstante, ya que su último encuentro fue en el amistoso de la Serie Río de la Plata ante Colo Colo del pasado 21 de enero. Eduardo Darias: su situación es algo distinta. Si bien ha mostrado evolución, el cuerpo técnico prefiere no arriesgarlo desde el vamos, ya que viene de un pequeño desgarro. La idea es que ocupe un lugar en el banco de suplentes, convirtiéndose en una variante de peso para el segundo tiempo, aportando frescura y dinámica cuando el cansancio empiece a jugar su papel. De todas formas, hay que decir que llega muy justo en su recuperación.

Un desafío táctico en territorio ajeno

Jugar en el Gran Parque Central sin hinchada propia es un desafío que Diego Aguirre conoce bien. El técnico busca blindar al equipo y aprovechar la velocidad en transiciones, confiando en que la columna vertebral del equipo responda a la presión. La gestión de los minutos de los jugadores que regresan de lesiones será una de las claves para que Peñarol mantenga la intensidad durante los 90 minutos.

Con el Torneo Apertura en una etapa importante, este clásico no es solo una cuestión de honor, sino un paso crucial en las aspiraciones al título. Aguirre tiene las piezas, ahora solo resta ver cómo termina de encajar el puzzle antes de que ruede la pelota.