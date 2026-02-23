El enérgico reclamo de Progreso tras el partido ante Nacional para manifestar su "profunda preocupación por los reiterados fallos arbitrales"; mirá el comunicado

El Club Atlético Progreso emitió un comunicado luego del partido ante Nacional del pasado sábado en Durazno, donde los tricolores ganaron 1-0 de visitantes en un encuentro en el que hubo polémicas arbitrales.

Dicho juego fue arbitrado por Gustavo Tejera y tuvo algunas jugadas que generaron debate, para ambos lados.

Progreso reclamó que la jugada del gol de Nacional al finalizar el primer tiempo, fue pasado los dos minutos que se habían adicionado. Además, en esa jugada se pidió una mano en el área de Maxi Silvera cuando el balón llegó al área.

En los de La Teja también hubo malestar por la jugada de la expulsión de Sebastián Cardozo en el minuto 70 por una falta a Silvera en la que recibió la segunda amarilla, la que entendieron que no ameritaba esa amonestación.

Tras esa jugada también fue expulsado el entrenador Leonel Rocco, quien al ver la acción en una pantalla en el banco de suplentes consideró que no era falta para tarjeta. "Queda el jugador en el piso y nos dio tiempo para ver la tablet. Cuando veo no hay nunca contacto. Nos expulsa a un jugador de manera lamentable", aseguró el DT del gaucho, tras el partido.

Leonel Rocco y su cuerpo técnico en Durazno / Nacional vs Progreso Leonel Rocco y su cuerpo técnico en Durazno Foto: Felipe Mereola / FocoUy

Progreso es el único equipo que no ha sumado puntos tras las primeras tres fechas del Torneo Apertura, se ubica último en la tabla, y tampoco ha marcado goles.

El partido también tuvo una polémica por el gol anulado a Maxi Gómez, cuando Nacional se ponía 2-0, por un fuera de juego que marcó el VAR con sus líneas.

El comunicado de Progreso

Progreso emitió un comunicado este domingo a la noche, en el que también señala la polémica que sufrieron en la primera fecha ante Central Español, por el cobro de un penal en contra, por lo que pidieron una reunión con el Colegio de Árbitros.

“Manifestamos nuestra profunda preocupación por los reiterados fallos arbitrales que han perjudicado directamente a nuestra institución. Esto quedó en evidencia en el resultado del encuentro disputado el día de ayer frente al Club Nacional de Football, así como en otros desempeños arbitrales, puntualmente los ocurridos en la Fecha 1”, dice la nota en su primer punto.

Progreso vs Nacional en Durazno Progreso vs Nacional en Durazno Foto: Felipe Mereola / FocoUy

“Entendemos que con las herramientas que hoy cuenta el arbitraje, no se pueden cometer errores de interpretación de tal magnitud ni mucho menos omitir la utilización de esas herramientas”, agregaron.

Progreso también se solidarizó con su entrenador. “En este contexto, expresamos nuestro total respaldo a las declaraciones públicas realizadas por nuestro Director Técnico, Leonel Rocco, y por los integrantes de nuestro Plantel Principal. Consideramos que sus expresiones son el fiel reflejo del sentir de nuestra institución ante la reiterada vulneración de la justicia deportiva”.

Leonel Rocco y su cuerpo técnico en Durazno / Nacional vs Progreso Leonel Rocco y su cuerpo técnico en Durazno Foto: Felipe Mereola / FocoUy

“Como consecuencia directa de estos hechos, la Comisión Directiva ha decidido solicitar de manera formal una audiencia urgente ante el Colegio de Árbitros”, indicaron desde el gaucho.

“Confiamos en un fútbol con justicia y transparencia, instamos a que no quede impune y se actúe con rigor frente a quienes vulneran estos principios y valores esenciales del deporte”, agregaron. “Agotaremos todas las instancias institucionales para que el respeto a la competencia sea garantizado”.