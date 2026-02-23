Dólar
PEÑAROL

"¡Ponete las pilas hermano!": el reclamo de un hincha a Leonardo Fernández en el momento justo previo a su gol para el triunfo de Peñarol; mirá el video

Mirá el reclamo del hincha que quedó registrado antes del gol de Leonardo Fernández

23 de febrero 2026 - 9:35hs

El reclamo de un hincha y el gol de Leo Fernández

AUF

Leonardo Fernández, el 10 de Peñarol, volvió al gol este domingo en el triunfo 2-1 ante Deportivo Maldonado y calló las críticas que venía recibiendo de parte de la hinchada carbonera en los últimos encuentros.

La figura de los aurinegros marcó el gol del triunfo tras una buena maniobra personal que culminó con un potente remate de zurda.

Leonardo Fernández
Leonardo Fernández festeja su gol ante Deportivo Maldonado

Leonardo Fernández festeja su gol ante Deportivo Maldonado

Increíblemente, antes del tanto hubo un momento que quedó registrado. Un hincha le reclamó: “¡Leo, ponete las pilas hermano!”.

Y en la misma acción llegó el gol del 10 mirasol, quien fue a celebrar a la tribuna.

José Neris
URUGUAYOS

Tras su polémica salida de Colón de Santa Fe, el ex Peñarol José Neris llegó a su nuevo equipo donde será dirigido por Vicente Sánchez

Leonardo Fernández festeja su gol ante Deportivo Maldonado
PEÑAROL

"¡Ponete las pilas hermano!": el reclamo de un hincha a Leonardo Fernández en el momento justo previo a su gol para el triunfo de Peñarol; mirá el video

20260222 Peñarol Deportivo Maldonado Torneo Apertura 2026 Foto Enzo Santos Focouy (47)

Las palabras de Diego Aguirre sobre Leo Fernández

Fernández había sido criticado por hinchas en los últimos partidos y volvió al gol en la previa del clásico, algo que fue analizado por el entrenador Diego Aguirre tras el partido de este domingo en el Campeón del Siglo.

"La gente ha mostrado una gran adhesión y apoyo en cantidad de momentos y hay que entender que haya críticas a veces, cuando los rendimientos no son los mejores; es así el fútbol”, dijo el DT.

20260222 Leonardo Fernández Peñarol Deportivo Maldonado Torneo Apertura 2026 Foto Enzo Santos Focouy (2)
Leonardo Fernández

Leonardo Fernández

“Por suerte Leo pudo encontrar ese golazo y ojalá sea el primero de muchos y que Leo vuelva a ser el jugador determinante que es. A mí la opinión no me cambia, pero entiendo que fue tan alto, tan bueno y tan espectacular lo que hizo que a él se le exige eso y a veces no ha podido mantener ese rendimiento. El gol de hoy lo va a ayudar mucho y también fue una caricia para la gente que estaba esperando ese gol porque lo adoran y si lo critican es porque lo quieren", dijo Aguirre.

Temas:

Peñarol Leonardo Fernández Deportivo Maldonado

