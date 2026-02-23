Dólar
Tras su polémica salida de Colón de Santa Fe, el ex Peñarol José Neris llegó a su nuevo equipo donde será dirigido por Vicente Sánchez

El delantero señaló que jugar "con 40.000 personas alentando" es algo que motiva a cualquier futbolista

23 de febrero 2026 - 8:38hs
José Neris
José Neris Foto: Leonardo Carreño.

El delantero uruguayo José Neris aseguró este domingo, a su llegada a la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, que decidió fichar por el Emelec atraído por el proyecto deportivo del club y la pasión de su afición.

"Me gustó el proyecto deportivo que tiene el Emelec y eso me llevó a tomar la decisión de venir, pues tenía otros equipos interesados en mis servicios, pero me decidí por Emelec", expresó Neris, ex Peñarol, en el aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo.

El atacante, de 25 años, destacó también el entusiasmo que le generó la hinchada del equipo, al señalar que jugar "con 40.000 personas alentando" es algo que motiva a cualquier futbolista, además de la "historia grande que tiene el club", por lo que espera aportar "su granito de arena".

José Neris celebrando un gol con Colón en un amistoso contra Nacional
POLÉMICA

El ex Peñarol José Neris rescindió su contrato con Colón de Santa Fe: el club denunció que lo hizo "de manera unilateral e ilegítima"

José Neris durante su paso por Torque
ARGENTINA

El ex Peñarol José Neris habló tras su polémica recisión de contrato con Colón de Santa Fe: "No fui integrado a los entrenamientos" y "no percibí mi salario"

El goleador uruguayo se unirá en Emelec a sus compatriotas, el técnico Vicente Sánchez y el centrocampista Gonzalo Nápoli, además de los defensas argentinos Aníbal Leguizamón e Ignacio Guerrico, el atacante Francisco Pizzini y el centrocampista panameño Víctor Griffith.

Cruz Azul's Uruguayan interim coach Vicente Sanchez looks on ahead of the CONCACAF Champions Cup all-Mexican semi-final second leg match between Cruz Azul and Tigres at the Olimpico Universitario stadium in Mexico City on May 1, 2025. Carl de Souza / AFP
Vicente Sánchez, DT de Cruz Azul

Vicente Sánchez, DT de Cruz Azul

Aunque la primera fecha de la primera división ecuatoriana comenzó este fin de semana, el partido entre Emelec y Universidad Católica fue suspendido por la organización del torneo. El club de Guayaquil también disputará la Copa Ecuador 2026.

EFE

