Tras su polémica salida de Colón de Santa Fe, el ex Peñarol José Neris llegó a su nuevo equipo donde será dirigido por Vicente Sánchez

José Neris Foto: Leonardo Carreño.

El delantero uruguayo José Neris aseguró este domingo, a su llegada a la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, que decidió fichar por el Emelec atraído por el proyecto deportivo del club y la pasión de su afición.

"Me gustó el proyecto deportivo que tiene el Emelec y eso me llevó a tomar la decisión de venir, pues tenía otros equipos interesados en mis servicios, pero me decidí por Emelec", expresó Neris, ex Peñarol, en el aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo.

El atacante, de 25 años, destacó también el entusiasmo que le generó la hinchada del equipo, al señalar que jugar "con 40.000 personas alentando" es algo que motiva a cualquier futbolista, además de la "historia grande que tiene el club", por lo que espera aportar "su granito de arena".

La polémica con Colón de Santa Fe Respecto a una eventual polémica con su anterior club, el argentino Colón, que reclamaría por sus derechos deportivos, Neris indicó que "lo único que sé es que mi abogado y mi representante se están encargando de eso".

El goleador uruguayo se unirá en Emelec a sus compatriotas, el técnico Vicente Sánchez y el centrocampista Gonzalo Nápoli, además de los defensas argentinos Aníbal Leguizamón e Ignacio Guerrico, el atacante Francisco Pizzini y el centrocampista panameño Víctor Griffith. Cruz Azul's Uruguayan interim coach Vicente Sanchez looks on ahead of the CONCACAF Champions Cup all-Mexican semi-final second leg match between Cruz Azul and Tigres at the Olimpico Universitario stadium in Mexico City on May 1, 2025. Carl de Souza / AFP Vicente Sánchez, DT de Cruz Azul Foto: AFP Aunque la primera fecha de la primera división ecuatoriana comenzó este fin de semana, el partido entre Emelec y Universidad Católica fue suspendido por la organización del torneo. El club de Guayaquil también disputará la Copa Ecuador 2026. EFE