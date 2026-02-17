El ex Peñarol José Neris rescindió su contrato con Colón de Santa Fe: el club denunció que lo hizo "de manera unilateral e ilegítima"

Colón de Santa Fe anunció que el uruguayo José Neris , exdelantero de Peñarol , rescindió su contrato con el club argentino "de manera unilateral e ilegítima", luego de fuertes cruces entre las autoridades de la institución y el representante del jugador, y adelantó que denunciarán su caso .

"EI Club Atlético Colón cumple en informar que en el día de la fecha el jugador José Neris Figueroa, de manera unilateral e ilegítima, ha procedido a comunicar la rescisión de su contrato con la institución , invocando para tan drástica decisión razones discriminatorias que esta entidad rechaza enfáticamente ", afirmó el club argentino en un comunicado publicado este lunes.

El club de Santa Fe indicó que Neris no se presentó a entrenar el primer día hábil de enero "incumpliendo de manera flagrante e inexcusable su contrato", y manifestó desde principios del año "su intención de no continuar prestando servicios para la institución".

Según Colón, tras esa negativa el delantero y su representante, Sebastián Taborda , "mantuvieron una conducta hostil y renuente hacia el Club y sus autoridades", y remarcaron que el pasado sábado, cuando comenzó el torneo de la Primera Nacional que disputa el club, el agente "intimó al club por motivos tan falaces como improcedentes", lo que luego derivó en "una constatación notarial irrelevante y su posterior rescisión por determinación unilateral".

URUGUAYOS "Va a estar un año corriendo alrededor de la cancha": la bronca del presidente de Colón de Santa Fe con el ex Peñarol José Neris y su representante "impresentable" porque "se está portando muy mal"

La institución remarcó que "no va a tolerar conductas extorsivas del jugador ni de su representante", y adelantó que "arbitrará todos los medios legales que le asisten para defender sus legítimos derechos, rechazando tanto la rescisión unilateral denunciada por el jugador Neris como sus inexistentes razones", y "haciéndolo responsable de la totalidad de los daños y perjuicios que su improcedente accionar provocan a la institución".

"Se deberá ponderar, por fin, que el Club Atlético Colón ha mantenido siempre una conducta ajustada a derecho, en defensa de sus legítimos intereses, habiendo cumplido de manera estricta, absoluta y constante con todas y cada una de las obligaciones a su cargo", se lee al final del comunicado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColonOficial/status/2023500926837997768?s=20&partner=&hide_thread=false Comunicado oficial del Club Atlético Colón sobre la situación de José Pablo Neris. pic.twitter.com/DC5uDtpSmY — Club Atlético Colón (@ColonOficial) February 16, 2026

"Va a estar un año corriendo alrededor de la cancha": la declaración previa del presidente de Colón sobre Neris y su representante

A principios de febrero el presidente de Colón, José Aquino, hizo pública la situación de José Neris en Colón, y marcó que tanto él como su representante se estaban "portando muy mal" con el club, luego de rechazar un préstamo con opción de compra a América de Cali de Colombia.

“Nos está haciendo perder mucho dinero y tiempo, parece que fuera a propósito, y ya se lo dije, que está arruinando su carrera porque se guía por un representante que es realmente impresentable”, agregó Aquino a Sol Play FM sobre el delantero de 25 años que fue fichado por Colón en 2023 y que luego llegó a préstamo a Peñarol y el año pasado a Montevideo City Torque.

“Acá hay una maniobra explícita del representante de querer dejarlo en libertad y este chico que no entiende que va a tener un año acá corriendo alrededor de la cancha, sin ningún futuro, y encima de eso haciendo perderle plata a Colón en poder transferirlo y aparte tiene que pagar un sueldo. Eso es dañino, dañino”, comentó.

Según el mandatario, Colón tenía "todo acordado" con América de Cali, y hasta se había determinado que el 15% del dinero implicado en el préstamo quedaba para el jugador, pero la respuesta del delantero, según Aquino, fue: “No, yo quiero que me compren, no que me presten”.

"Eso es un mecanismo del representante. Entonces uno dice ‘che muchachos, ¿en qué fútbol estamos acá? ¿Quién manda acá, los dirigentes o los representantes? Esto es una vergüenza. Alguna vez el fútbol va a tener que cambiar", sentenció.