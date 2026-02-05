"Va a estar un año corriendo alrededor de la cancha": la bronca del presidente de Colón de Santa Fe con el ex Peñarol José Neris y su representante "impresentable" porque "se está portando muy mal"

El presidente de Colón de Santa Fe de Argentina, José Aquino, largó la bronca junto contra el futbolista uruguayo José Neris y su representante al considerar que se “están portando muy mal” con el club que juega en la Primera Nacional de la AFA.

El dirigente señaló que dicha institución pagó recientemente a River Plate uruguayo una deuda que tenía por Neris y luego dijo sobre el delantero con pasado en Peñarol: “Se está portando muy, pero muy mal con nosotros, horriblemente mal”.

“Nos está haciendo perder mucho dinero y tiempo, parece que fuera a propósito, y ya se lo dije, que está arruinando su carrera porque se guía por un representante que es realmente impresentable”, agregó Aquino a Sol Play FM sobre el delantero de 25 años que fue fichado por Colón en 2023 y que luego llegó a préstamo a Peñarol y el año pasado a Montevideo City Torque.

Ahora el jugador, que es representado por Faro Sports, volvió a Colón, que tenía acordada su salida con préstamo con opción de compra a América de Cali de Colombia.

-lcm9890-jpg..webp José Neris lamenta una chance malograda Foto: Leonardo Carreño.

“Acá hay una maniobra explícita del representante de querer dejarlo en libertad y este chico que no entiende que va a tener un año acá corriendo alrededor de la cancha, sin ningún futuro, y encima de eso haciendo perderle plata a Colón en poder transferirlo y aparte tiene que pagar un sueldo. Eso es dañino, dañino”, comentó.

“Este chico realmente no sabe dónde se metió”, agregó Aquino. “Yo lo aconsejé, pero ya me cansó”.

El directivo señaló que Neris “está presionado por su representante para que esfuerce la salida hasta llegar a junio y después de esa forma lograr una salida del equipo es libertad como jugador. Y eso nos genera nosotros una pérdida patrimonial y una pérdida de dinero en la actualidad”.

José-Neris-DB_02.webp José Neris Diego Battiste

“Teníamos todo acordado con América. Había firmado la presidenta. Lo quería el manager, lo quería el técnico. Una cifra importante de venta. Le pagaban automáticamente el 15 % al jugador, un sueldo enorme. Vine acá y se lo dije”.

La respuesta del delantero, según Aquino, fue: “No, yo quiero que me compren, no que me presten”.

“Porque era un préstamo con opción de compra. Pero eso es un mecanismo del representante. Entonces uno dice ‘che muchachos, ¿en qué fútbol estamos acá? ¿Quién manda acá, los dirigentes o los representantes? Esto es una vergüenza. Alguna vez el fútbol va a tener que cambiar”, expresó.