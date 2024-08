Hizo un gol clásico y antes de la final ante Nacional se despidió de Peñarol con una emotiva carta pública

"Llegó el día de despedirme de Peñarol, del club de mis amores, en donde siempre soñé con jugar. De niño siempre fui a la tribuna con la ilusión de algún día estar del otro lado, defendiendo los colores en la cancha. No se dio cómo esperaba, y sin duda que quedaron muchos objetivos por cumplir, pero también sé que fui y siempre seré un privilegiado por haber vestido y defendido esta camiseta. De Peñarol me llevó la alegría con la que viví el día a día, los compañeros que conocí, los funcionarios con los que conviví y muchos momentos hermosos que nunca voy a olvidar. Cuando las cosas no salían como esperaba siempre intenté levantarme y trabajar para dar una mejor versión de mí. ¿Si lo volvería a intentar? Sin duda que sí. Llegar a Peñarol es el sueño de todo niño que se siente identificado con estos colores, y mientras me dedique a esta profesión siempre voy a tener la ilusión de volver. Un enorme gracias a toda la hinchada por el cariño y el apoyo de siempre, son los mejores y ustedes lo saben bien. Les deseo lo mejor en lo que viene, y que ojalá sea llenando la vitrina de muchas copas más. Por y para Peñarol, siempre. Gracias", escribió en sus redes sociales.

Neris no entró nunca en los planes de Diego Aguirre y una rotura de meniscos en la pretemporada de enero le restó posibilidades de poder mostrarse en amistosos como para hacer cambiar la postura de su DT.