Histórico: el uruguayo Thomas Silva ganó la segunda etapa del Giro de Italia y es el nuevo líder

El ciclista uruguayo Guillermo Thomas Silva volvió a hacer historia este sábado al ganar la segunda etapa del Giro de Italia , con el equipo XDS Astana Team , y se convirtió en el nuevo líder de la competencia , tras imponerse en la esprint en la segunda etapa de la ronda transalpina disputada este sábado entre las localidades búlgaras Burgas y Veliko Tarnovo .

Silva, que invirtió un tiempo de 5h 39:25 en completar los 221 kilómetros del recorrido , impuso su mayor punta de velocidad en los metros finales para imponerse al alemán Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team), segundo, y al italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek), tercero.

Un histórico triunfo de Silva ya que se trata de la primera victoria de un uruguayo en esta competición, siendo además la primera participación de uno, y de esta manera se subió a lo más alto de la clasificación general y le arrebató el liderato al francés Paul Magnier , ganador de la primera etapa.

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En la clasificación general, Silva supera a Stork por cuatro segundos y por la misma cantidad al colombiano Egan Bernal (Netcompany Ineos), quien supo ser campeón del Tour de Francia en 2019 y del Giro de Italia en 2021.

La jornada estuvo marcada por una enorme caída colectiva que se produjo a 23 kilóemtros de la llegada, en la que se vio implicado especialmente el ciclista Adam Yates, líder del equipo UAE, lo que llevó a los organizadores a neutralizar brevemente la carrera.

Este domingo se correrá la tercera y última etapa en Bulgaria, país donde inició el recorrido. Conectará Plovdiv y la capital, Sofía, en un tramo de 175 kilómetros, antes de viajar a Italia para la cuarta etapa.

FUENTE: EFE