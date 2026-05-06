Dónde ver el Giro de Italia con el debut del uruguayo Thomas Silva; mirá días, etapas y TV

El Giro de Italia 2026 se pone en marcha este viernes 8 de mayo y por primera vez en su historia tendrá a un uruguayo en el pelotón, Thomas Silva, quien correrá para el equipo XDS Astana de Kazajistán.
La histórica carrera italiana de tres semanas, una de las más destacadas junto al Tour de Francia, finalizará el 31 de mayo con la última etapa en Roma.
¿A qué hora son las etapas del Giro de Italia?
Las etapas son en horario matutino, pero con diferentes comienzos dependiendo de las distancias a recorrer. Por ejemplo, algunas pueden empezar antes de las 07:00 y otras a las 08:00.
Las llegadas serán sobre el mediodía, también con distintos horarios, sobre 11:30 o 12:00 aproximadamente.
¿Por dónde ver el Giro de Italia 2026?
Las etapas se podrán ver por DSports en el canal 612.
Además, el canal RAI de Italia emitirá compactos en diferido a las 15:30.
Las fechas y etapas del Giro de Italia 2026
El Giro de Italia tendrá tres primeras etapas en Bulgaria, siete finales en alto y una sola crono, con un total de 3.459 km de recorrido y un desnivel de 49.150 m.
Recorrido y datos del Giro de Italia 2026
Recorrido y datos del Giro de Italia 2026
- Recorrido del Giro de Italia 2026:
1ª etapa, 8 de mayo: Nesebar (Bulgaria) - Burgas (Bulgaria), 156 km
2ª etapa, 9 de mayo: Burgas (Bulgaria) - Veliko Tarnovo (Bulgaria), 220 km
3ª etapa, 10 de mayo: Plovdiv (Bulgaria) - Sofía, 174 km
11 de mayo, jornada de descanso
4ª etapa, 12 de mayo: Catanzaro - Cosenza, 144 km
5ª etapa, 13 de mayo: Praia a Mare - Potenza, 204 km
6ª etapa, 14 de mayo: Paestum - Nápoles, 161 km
7ª etapa, 15 de mayo: Formia - Blockhaus, 246 km
8ª etapa, 16 de mayo: Chieti - Fermo, 159 km
9ª etapa, 17 de mayo: Cervia - Corno alle Scale, 184 km
18 de mayo, jornada de descanso
10ª etapa, 19 de mayo: Viareggio - Massa, contrarreloj de 40,2 km
11ª etapa, 20 de mayo: Porcari - Chiavari, 178 km
12ª etapa, 21 de mayo: Imperia - Novi Ligure, 177 km
13ª etapa, 22 de mayo: Alessandria - Verbania, 186 km
14ª etapa, 23 de mayo: Aoste - Pila, 133 km
15ª etapa, 24 de mayo: Voghera - Milán, 136 km
25 de mayo, jornada de descanso
16ª etapa, 26 de mayo: Bellinzona (Suiza) - Cari (Suiza), 113 km
17ª etapa, 27 de mayo: Cassano d'Adda - Andalo, 200 km
18ª etapa, 28 de mayo: Fai della Paganella - Pieve di Soligo, 167 km
19ª etapa, 29 de mayo: Feltre - Piani di Pezzè, 151 km
20ª etapa, 30 de mayo: Gemona del Friuli - Piancavallo, 199 km
21ª etapa, 31 de mayo: Roma - Roma, 131 km
Recorrido del Giro de Italia 2026
Recorrido del Giro de Italia 2026