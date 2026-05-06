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Dónde ver el Giro de Italia con el debut del uruguayo Thomas Silva; mirá días, etapas y TV

El Giro de Italia se corre del 8 al 31 de mayo, con 21 etapas y un total de 3.459 km de recorrido

6 de mayo de 2026 11:55 hs
Thomas Silva en XDS Astana en la Volta a Cataluña

Thomas Silva en XDS Astana en la Volta a Cataluña

El Giro de Italia 2026 se pone en marcha este viernes 8 de mayo y por primera vez en su historia tendrá a un uruguayo en el pelotón, Thomas Silva, quien correrá para el equipo XDS Astana de Kazajistán.

La histórica carrera italiana de tres semanas, una de las más destacadas junto al Tour de Francia, finalizará el 31 de mayo con la última etapa en Roma.

El equipo XDS Astana para el Giro de Italia 2026 con Thomas Silva
El equipo XDS Astana para el Giro de Italia 2026 con Thomas Silva

El equipo XDS Astana para el Giro de Italia 2026 con Thomas Silva

¿A qué hora son las etapas del Giro de Italia?

Las etapas son en horario matutino, pero con diferentes comienzos dependiendo de las distancias a recorrer. Por ejemplo, algunas pueden empezar antes de las 07:00 y otras a las 08:00.

Por primera vez un uruguayo correrá el Giro de Italia: Thomas Silva fue confirmado en el equipo XDS Astana que largará este fin de semana

"Con mucha ilusión": el uruguayo Thomas Silva contó cómo se preparó para su histórico Giro de Italia y cómo sería una etapa "rompe pierna" ideal para llegar a definir

Las llegadas serán sobre el mediodía, también con distintos horarios, sobre 11:30 o 12:00 aproximadamente.

¿Por dónde ver el Giro de Italia 2026?

Las etapas se podrán ver por DSports en el canal 612.

Además, el canal RAI de Italia emitirá compactos en diferido a las 15:30.

Las fechas y etapas del Giro de Italia 2026

El Giro de Italia tendrá tres primeras etapas en Bulgaria, siete finales en alto y una sola crono, con un total de 3.459 km de recorrido y un desnivel de 49.150 m.

Recorrido y datos del Giro de Italia 2026
Recorrido y datos del Giro de Italia 2026

Recorrido y datos del Giro de Italia 2026

- Recorrido del Giro de Italia 2026:

1ª etapa, 8 de mayo: Nesebar (Bulgaria) - Burgas (Bulgaria), 156 km

2ª etapa, 9 de mayo: Burgas (Bulgaria) - Veliko Tarnovo (Bulgaria), 220 km

3ª etapa, 10 de mayo: Plovdiv (Bulgaria) - Sofía, 174 km

11 de mayo, jornada de descanso

4ª etapa, 12 de mayo: Catanzaro - Cosenza, 144 km

5ª etapa, 13 de mayo: Praia a Mare - Potenza, 204 km

6ª etapa, 14 de mayo: Paestum - Nápoles, 161 km

7ª etapa, 15 de mayo: Formia - Blockhaus, 246 km

8ª etapa, 16 de mayo: Chieti - Fermo, 159 km

9ª etapa, 17 de mayo: Cervia - Corno alle Scale, 184 km

18 de mayo, jornada de descanso

10ª etapa, 19 de mayo: Viareggio - Massa, contrarreloj de 40,2 km

11ª etapa, 20 de mayo: Porcari - Chiavari, 178 km

12ª etapa, 21 de mayo: Imperia - Novi Ligure, 177 km

13ª etapa, 22 de mayo: Alessandria - Verbania, 186 km

14ª etapa, 23 de mayo: Aoste - Pila, 133 km

15ª etapa, 24 de mayo: Voghera - Milán, 136 km

25 de mayo, jornada de descanso

16ª etapa, 26 de mayo: Bellinzona (Suiza) - Cari (Suiza), 113 km

17ª etapa, 27 de mayo: Cassano d'Adda - Andalo, 200 km

18ª etapa, 28 de mayo: Fai della Paganella - Pieve di Soligo, 167 km

19ª etapa, 29 de mayo: Feltre - Piani di Pezzè, 151 km

20ª etapa, 30 de mayo: Gemona del Friuli - Piancavallo, 199 km

21ª etapa, 31 de mayo: Roma - Roma, 131 km

Recorrido del Giro de Italia 2026
Recorrido del Giro de Italia 2026

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