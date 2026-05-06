Dónde ver el Giro de Italia con el debut del uruguayo Thomas Silva; mirá días, etapas y TV

El Giro de Italia 2026 se pone en marcha este viernes 8 de mayo y por primera vez en su historia tendrá a un uruguayo en el pelotón, Thomas Silva, quien correrá para el equipo XDS Astana de Kazajistán.

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La histórica carrera italiana de tres semanas, una de las más destacadas junto al Tour de Francia, finalizará el 31 de mayo con la última etapa en Roma.

El equipo XDS Astana para el Giro de Italia 2026 con Thomas Silva El equipo XDS Astana para el Giro de Italia 2026 con Thomas Silva

¿A qué hora son las etapas del Giro de Italia? Las etapas son en horario matutino, pero con diferentes comienzos dependiendo de las distancias a recorrer. Por ejemplo, algunas pueden empezar antes de las 07:00 y otras a las 08:00.