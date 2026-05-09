No es la naranja: la superfruta que aporta la mayor cantidad de vitamina C

En el inicio del segundo fin de semana de mayo, cuando el mercurio se desplomará a registros propios de la temporada invernal, las búsquedas de alimentos que funcionen como barreras naturales para prevenir malestares estacionales y reforzar el sistema inmune vuelven a ocupar el centro de la escena.

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Ya sea mediante platos calientes para contrarrestar el ambiente gélido o suplementos nutricionales de venta libre, la clave reside en fortalecer el organismo con “bombas” de vitaminas y minerales esenciales, categorizados como micronutrientes.

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Según indica la Organización Mundial de la Salud (OMS), se conocen alrededor de 30 micronutrientes esenciales, compuestos por 13 vitaminas (como las A, C, D, E y K, además de las del grupo B) y 16 minerales, entre ellos hierro, yodo, zinc y calcio, que el cuerpo necesita en pequeñas cantidades para garantizar un crecimiento adecuado y gozar de buena salud.

“La carencia de estos nutrientes puede provocar problemas de salud graves, que van desde la anemia y el escorbuto hasta el deterioro cognitivo y anomalías del tubo neural”, amplió el organismo internacional.

¿Qué es la vitamina C, la sustancia clave para enfrentar el frío?

La vitamina C, o ácido ascórbico, es un nutriente esencial hidrosoluble que el cuerpo no produce ni almacena. Resulta necesaria para el crecimiento y la reparación de tejidos, la producción de colágeno y el fortalecimiento del sistema inmunológico. Además, actúa como un potente antioxidante que protege las células del daño.

Su deficiencia puede provocar escorbuto, una enfermedad cuyos síntomas incluyen inflamación y sangrado de encías, además de dolor articular.

¿Qué fruta aporta la mayor carga de vitamina C?

La Clínica de la Universidad de Navarra enumeró algunos de los alimentos ricos en vitamina C. Entre ellos aparecen las naranjas y otros cítricos, además de fresas, kiwis, tomates, espinacas, papas y pimientos verdes y rojos.

Sin embargo, al comparar la carga nutricional por cada 100 gramos, una fruta sobresale por su aporte de fibra, antioxidantes y vitaminas A, B y C: la guayaba.

Este alimento ayuda a mejorar la salud gastrointestinal, favorecer la pérdida de peso y cuidar la salud de la piel y del corazón.

Vitamina C

¿Cuáles son los beneficios de la guayaba?

La guayaba es considerada una “superfruta” debido a sus múltiples propiedades nutricionales.

Aporta grandes cantidades de fibra, agua y antioxidantes, por lo que se trata de un alimento hidratante y refrescante. Además, es rica en vitaminas C, A y del complejo B.

También contiene potasio (incluso más que una banana por porción), lo que contribuye a mantener una presión arterial adecuada y un ritmo cardíaco saludable.

Cinco principales beneficios de la guayaba

1. Mejora la digestión

La guayaba es rica en fibra, un componente que estimula el tránsito intestinal y ayuda a prevenir el estreñimiento. Consumida con cáscara, además, puede colaborar en el alivio de la acidez estomacal y complementar tratamientos para úlceras gástricas y duodenales.

2. Refuerza las defensas del organismo

Se trata de una de las frutas con mayor contenido de vitamina C, nutriente que contribuye al fortalecimiento del sistema inmunológico y aumenta la resistencia frente a virus y bacterias.

3. Ayuda a combatir la diarrea

Diversos estudios científicos indican que el extracto de hojas de guayaba posee propiedades astringentes, antiespasmódicas y antimicrobianas, capaces de aliviar cuadros de diarrea y dolor abdominal. También puede consumirse en forma de té.

4. Favorece la pérdida de peso

Cada guayaba aporta alrededor de 54 calorías, por lo que puede incorporarse fácilmente a dietas para bajar de peso. Además, contiene pectina, una fibra que aumenta la sensación de saciedad y ayuda a controlar el apetito.

5. Previene y mejora la anemia

La vitamina C presente en la guayaba favorece la absorción intestinal del hierro, especialmente cuando se consume junto con alimentos vegetales ricos en este mineral, ayudando así a prevenir y combatir la anemia.

¿Cómo se puede consumir la guayaba?

La guayaba puede consumirse cruda o incorporarse en jugos, batidos, compotas y helados. Además, sus hojas también se utilizan para preparar infusiones medicinales.