Luis Suárez anotó un nuevo gol para el Inter Miami por la MLS, mientras espera un llamado de Marcelo Bielsa para volver a la selección uruguaya

Luis Suárez anotó un nuevo gol para ayudar al Inter Miami a vencer 4-2 al Toronto FC por una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos , en medio de rumores de una posible reserva de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa para disputar el Mundial 2026 .

El delantero uruguayo de 39 años partió como titular en el equipo de Miami, que comenzó ganando el partido a los 44 minutos con un golazo del argentino Rodrigo de Paul , que metió una potente volea de afuera del área tras recoger el rebote de un tiro libre que pegó en la barrera.

A los 56 llegó el gol del Pistolero. Tras una recuperación en el medio, Lionel Messi recibió un balón por banda derecha y cedió de primera a Suárez, que apareció solo dentro del área habilitado por un jugador de Toronto que estaba tirado en el suelo . Poco le importó al uruguayo, que pateó al primer palo del arco defendido por Luka Gavran y puso el 2-0 en Toronto.

Es el tercer gol de Suárez en lo que va del 2026 . Lleva disputados nueve partidos , los últimos tres de titular, con 393 minutos disputados , lo que da un promedio de 43 minutos por encuentro.

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Su nuevo gol y la obtención de la titularidad en el Inter Miami llegan cuando se comienza a rumorear un posible retorno a la selección, de la que se retiró en setiembre de 2024.

Según pudo conocer Referí, el entrenador Marcelo Bielsa presentará la nómina en el límite del plazo y ese mismo lunes la AUF la eleva a FIFA e inicia el proceso de reserva de los jugadores. La expectativa en esta primera nómina está enfocada en la presencia de Suárez o no entre los 55 nombres, en momentos en los que Bielsa tiene una enorme dificultad para encontrar delanteros en forma física, futbolística y eficaces para jugar el Mundial.

Luis Suarez, Marcelo Bielsa Luis Suarez y Marcelo Bielsa en la selección uruguaya Foto: Leonardo Carreño

Además, esto se plantea en la misma semana en la que el Pistolero, goleador histórico de la selección con 69 goles, volvió a responder públicamente sobre su disponibilidad para jugar el Mundial 2026 y expresó un pedido de disculpas directo a Bielsa, por las duras expresiones que había realizado en octubre 2024.

El lateral español Sergio Reguilón le dio el 3-0 al Inter Miami, nuevamente con asistencia de Messi, que a los 75 puso su gol al definir solo frente al arco tras un pase de De Paul. El astro argentino se convirtió en el primer jugador en la historia en juntar 100 goles y asistencias en la MLS. El colombiano Emilio Aristizabal, hijo del histórico exjugador Víctor Hugo Aristizábal, puso dos goles para el Toronto cerca de la hora para maquillar el resultado.

El Inter Miami está segundo en la Conferencia Este de la MLS con 22 puntos, a una unidad del puntero Nashville pero con dos partidos más. Toronto, en tanto, está noveno en esa tabla con 14 unidades.