Luis Suárez vs Marcelo Bielsa: hay algo que no encaja en esta fractura expuesta en la selección de Uruguay

Desde que Marcelo Bielsa firmó contrato con la AUF hasta el Mundial 2026, dejó plasmado en los hechos (no así en su discurso) su decisión de profundizar la renovación en la selección, y en sus primeros cuatro meses en Uruguay (mayo a agosto 2023) inició un recambio en el combinado que a los históricos no les gustó.

Acostumbrados a las formas de Óscar Washington Tabárez (con quien crecieron y se consagraron deportivamente) y, mucho más, a los gestos complacientes de Diego Alonso, quien pagó con el alto precio de guiar a Uruguay al fracaso en el Mundial Qatar 2022, los históricos jugadores que aún quedaban en el Complejo de la AUF se encontraron, hace un año y medio, con que el nuevo entrenador argentino ya no solo dejaba de considerarlos de la misma forma sino que había adoptado la decisión de postergarlos frente a quienes entendía eran el futuro de la celeste.

Luis Suárez, Marcelo Bielsa. Foto: Leonardo Carreño

Bielsa nunca los llamó y encontró en el impulso que le brindó la extraordinaria gestión de los seis primeros partidos de las Eliminatorias en 2023 –con triunfos ante Argentina en La Bombonera y Brasil en el Estadio Centenario– la tranquilidad para sentirse fuerte y cómodo, sin tener que mirar atrás ni recurrir a los viejos ídolos como tabla de salvación para transitar en ese camino hacia el futuro. Y cuando lo hizo, exclusivamente en el caso de Suárez, fue para brindarle un papel secundario, que llevó a que el Pistolero se retirara de la selección hace un mes.

Suárez vs Bielsa: hay algo que no encaja

Las explosivas declaraciones que Suárez realizó este jueves de noche en Directv contra el entrenador de la selección generaron un tsunami en la celeste cuyas dimensiones aún se desconocen.

No solo se desconocen por las consecuencias inmediatas, que se podrán agravar en caso de que la selección no consiga los resultados esperados en sus próximos partidos de este año (Perú, Ecuador, Colombia y Brasil), sino porque dejaron expuestas denuncias sobre tratos y formas del entrenador que plantean un clima que no coincide con algunos gestos y expresiones de los actuales integrantes.

Tras el partido del tercer puesto en la Copa América, Bielsa y Darwin Núñez se fundieron en un eterno abrazo en el que el entrenador, con gestos paternales acompañó el difícil momento del goleador, quien lejos de rechazarlo, se aferró a su DT.

Federico Valverde destacó en la Copa América la defensa que el entrenador hizo de los jugadores.

Sin embargo, Suárez dejó planteado este jueves un escenario diferente. Con reacciones y disconformidad de los jugadores que están en la lista de convocados. Con la información de que durante la Copa América hubo jugadores que quisieron dejar la selección. Y así lo resumió para justificar sus duras expresiones: "No querés generar un mal ambiente pero no lo vas a generar porque los jugadores ya saben todo lo que pienso, saben todo lo que piensan ellos, saben todos los que están viviendo". No obstante, generó una inestabilidad y un clima de tensión que desde el lunes planteará un escenario difícil de gestionar en el regreso de los futbolistas del combinado al Complejo de la AUF bajo la gestión de Bielsa.

20240710 SOC - SPO - URUGUAY - V - COLOMBIA - CONMEBOL - COPA - AMERICA - USA - 2024 CHARLOTTE, NORTH CAROLINA - JULY 10: Marcelo Bielsa, Head Coach of Uruguay looks dejected after the team's elimination during the CONMEBOL Copa America 2024 semifinal mat Luis Suárez y Marcelo Bielsa Foto: Jared C. Tilton/Getty Images/AFP

Entonces, ¿por qué Suárez no manifestó todo esto cuando era capitán de Uruguay, hasta hace un mes? ¿Por qué priorizó su retiro del fútbol y la fiesta que vivió en el Estadio Centenario hace cuatro semanas, a plantarse frente a todos y defender a sus compañeros públicamente, después que Bielsa no le dio respuestas, cuando aún llevaba la cinta de capitán? ¿Por qué ahora, a una semana de los partidos de octubre por las Eliminatorias?

Lo que ocurrió este jueves con el Pistolero, también derriba esos acuerdos sagrados en el que las cosas que pasan en el vestuario quedan en el vestuario, y también se arreglan allí.

Suárez contó su verdad. Planteó el destrato de Bielsa hacia los funcionarios y a jugadores. Sobre el tema también se habían expresado el exentrenador de goleros Carlos Nicola públicamente hace una semana, y hace un año el intendente Claudio Pagani, cuando se alejó de Complejo de la AUF.

Suárez blanqueó todo lo que quiso sobre el día a día de la selección, ya no como capitán sino un mes después de retirarse de la celeste en donde es el máximo goleador histórico y el gran ídolo, y dejó planteado el peor escenario para quienes en estas horas vuelven al Complejo de la AUF, entonces, hay algo que no encaja en esta pulseada Suárez vs Bielsa, en esta lucha de egos y de vanidades (que plantea una grieta enorme), salvo que la aspiración del futbolista sea que echen al argentino.

Ahora Bielsa tiene la palabra para explicar (o defenderse) ante las manifestaciones de Suárez, que lo dejan en una situación incómoda frente a los jugadores del combinado y también ante el público, por ejemplo, cuando dijo que en un traslado de la delegación a Nueva York, a través del preparador físico, Bielsa les ordenó a sus jugadores que no debían saludar a los hinchas al bajar del ómnibus y debían seguir directo al hotel, para descansar. En ese momento, por iniciativa de Suárez, todos los jugadores no solo se acercaron a los hinchas sino que se tomaron entre "15 y 20 minutos" para firmar autógrafos y tomarse fotos con todos los hinchas que los esperaban.

El pasillo a Luis Suárez y Marcelo Bielsa aplaudiendo El pasillo a Luis Suárez y Marcelo Bielsa aplaudiendo AUF TV

El viernes próximo, después del partido ante Perú en Lima, en la próxima conferencia de prensa prevista para el argentino, comenzará a responder algunos de los interrogantes que dejó planteado el Pistolero. Mientras tanto, el tsunami está en curso y sus consecuencias aún no están escritas.