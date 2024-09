La vida de película de Luis Suárez en la selección de Uruguay: el niño que se transformó en leyenda

Suárez se emociona hablando de sus hijos.

Se emociona otra vez hasta las lágrimas cuando se refiere al pedido de Benjamín, el más chico de sus herederos, que quiere seguir disfrutando con él su etapa en la selección. De la comprensión de Delfina, la mayor, quien con una madurez diferente entendió desde otro lugar su decisión.

Uruguay's forward Luis Suarez gets emotional during a press conference at the Centenario Stadium in Montevideo on September 2, 2024. Luis Suárez, Uruguay's all-time leading scorer, announced that he will play his last game for La Celeste this Friday again

Luis Suárez anunció su último partido con la selección de Uruguay

