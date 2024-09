Los 10 momentos más importantes de Luis Suárez con la selección de Uruguay

No es una noticia más. Se trata no solo del máximo goleador histórico de la celeste, con 69 goles, sino de uno de los representantes más genuinos de los últimos años del combinado nacional.

LA CONFERENCIA TAN ESPERADA Luis Suárez anunció su retiro de la selección de Uruguay: "El viernes es mi último partido; 'llegaste hecho un niño y te vas siendo una leyenda', me dijo un amigo"

El viernes, seguramente, lo embargará la emoción en lo que será su despedida de una camiseta a la cual quiere y quiso mucho, y a la que defendió con todo su talento y sus ganas de siempre.

Los 10 momentos más importantes de Luis Suárez en la selección de Uruguay

1) El botija que debutó con 20 años y lo expulsaron

Sin dudas que uno de los momentos más importantes en su carrera -como también será el de su despedida- fue el de su debut con Uruguay.

En enero de 2007, se disputó el Campeonato Sudamericano sub 20 y a la celeste la dirigía Gustavo Ferrín. El técnico citó a Luis Suárez, pero Groningen de Holanda no le permitió concurrir. Uruguay clasificó igualmente al Mundial sub 20 de Canadá 2007.

El Maestro Óscar Tabárez lo citó para un amistoso con la selección mayor y para sorpresa de muchos, El Pistolero fue titular con la número 10. El equipo formó con Fabián Carini; Ignacio Ithurralde, Andrés Scotti, Diego Godín, Jorge Fucile; Álvaro González, Egidio Arévalo Ríos, Omar Pouso; Luis Suárez, Sebastián Abreu y Gonzalo Vargas. El Loco anotó dos penales y Vargas el otro, para la victoria por 3-1.

Pero cuando faltaban 6 minutos, Suárez le protestó algo al árbitro Jorge Hoyos de Colombia, y este lo expulsó.

Aquí se puede ver el video del debut de Luis Suárez con Uruguay y su expulsión:

Embed - Debut de Luis Suárez en la Selección Uruguaya 07/02/2007

Después de lo que había sido su debut en la mayor, el salteño sí fue habilitado por su club para jugar el Mundial sub 20 de Canadá, en el que Uruguay fue eliminado por Estados Unidos en alargue 2-1, en octavos de final. Suárez anotó dos tantos, uno a España en el grupo, y otro ante Estados Unidos.

2) El debut goleador de Luis Suárez con Uruguay

Ese 2007 fue muy intenso para Suárez, porque tan solo tres meses después de su debut, Tabárez lo incluyó como titular ante Bolivia en el Estadio Centenario en lo que era el primer partido de las Eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica 2010.

A su vez, se transformó en el primer encuentro del salteño por un torneo oficial, dejando de lado los amistosos.

Fue en el arco de la Tribuna Colombes, el mismo en el que en la inauguración del Estadio Centenario el 18 de julio de 1930, el Manco Héctor Castro convirtió el primer gol en la historia del Monumento al Fútbol Mundial -para ganarle 1-0 a Perú en la Copa del Mundo-, que Suárez conquistó su primer tanto con la celeste a los 4 minutos. Fue el 13 de octubre de 2007.

Aquí puede verse el primer gol de Luis Suárez con Uruguay:

Embed - Eliminatorias Sudáfrica 2010 | Uruguay 5 - 0 Bolivia

3) La mano ante Ghana en el Mundial Sudáfrica 2010 que le impidió jugar las semifinales

Suárez tuvo un gran Mundial 2010. Era su primera Copa del Mundo y no defraudó. Todo lo contrario. Tras el debut ante Francia (0-0), le cometieron un penal y brindó una asistencia para Palito Pereira en el 3-0 contra Sudáfrica, el dueño de casa. En el último encuentro del grupo, hizo el gol para ganarle 1-0 a México y fue nombrado el Mejor Jugador del encuentro. Corea del Sur se venía en los octavos de final y en una noche terriblemente fría y lluviosa, El Pistolero anotó los dos tantos celestes para la victoria por 2-1. Hacía 40 años, desde el Mundial de México de 1970, que Uruguay no conseguía acceder a los cuartos de final.

Y llegó Ghana, el único representante africano que quedaba en la Copa, que era local, debido justamente a que todos los sudafricanos hinchaban por sus vecinos de continente. Tras el 1-1 se debió ir al alargue, y en la última jugada del mismo, Suárez tapó en la línea el remate de Stephen Appiah para que no se concretara en gol, y en el rebote, metió la mano tras el cabezazo de Dominic Adiyiah. Hubiera sido derrota y adiós para la celeste, pero allí estuvo Suárez, quien obviamente, fue expulsado, pero Asamoah Gyan, marró el penal que dio en el travesaño y se debió recurrir a la definición por penales para ver quién era el semifinalista. Uruguay clasificó y el salteño se quedó fuera del partido ante Holanda.

Aquí se puede ver la salvada de Luis Suárez con la mano en la línea:

Embed - Uruguay vs Ghana - Minuto Final - Sudáfrica 2010 (relato uruguayo) HD

Allí fue etiquetado como “un tramposo”, pese a que había actuado por instinto, como cualquier jugador. Entonces el Maestro Tabárez lo defendió en la conferencia de prensa.

Volvió en el partido ante Alemania por el tercer puesto y cada pelota que tocaba, el estadio lo silbaba. Pero metió la asistencia para un gol de Edinson Cavani, el primero celeste.

4) La única vuelta olímpica con Uruguay y fue elegido el Mejor Jugador de la Copa América 2011

Un año después llegaría la alegría más grande de Luis Suárez con Uruguay: ganó la Copa América 2011 en Argentina.

El salteño anotó un gol en el debut -1-1 ante Perú- y dio una asistencia a Palito Pereira para otra igualdad igual contra Chile. En cuartos de final, un 16 de julio como en Maracaná, Uruguay eliminó a Argentina en definición por penales, 5-4, y Suárez convirtió el suyo.

En las semifinales, hizo los dos goles para vencer 2-0 a Perú y fue elegido el Mejor Jugador del Partido.

Llegó la final ante Paraguay en el Monumental de Núñez y Suárez abrió el marcador. Luego, le dio la asistencia a Diego Forlán para el segundo. El Pistolero convirtió cuatro goles, brindó dos asistencias y fue elegido el Mejor Jugador de la Copa América que ganó Uruguay.

suarez 2011.jpg Luis Suárez recibió el premio al Mejor Jugador de la Copa América 2011 FOTO: AFP

5) Los cuatro goles a Chile por Eliminatorias

El 11 de noviembre de 2011 quedó en el mejor recuerdo de todos los uruguayos y sobre todo, de Luis Suárez. Fue su noche mágica en el Estadio Centenario.

En esta jornada por Eliminatorias para el Mundial de Brasil 2014, el salteño anotó los cuatro goles a Chile para el 4-0 en un partido brillante.

Después de su obra, el Maestro Tabárez lo sacó a los 77 minutos y le dio ingreso al Cebolla Cristian Rodríguez, para que todo el Centenario aplaudiera de pie a Suárez.

Aquí se pueden ver los cuatro goles de Suárez de aquella noche:

Embed - Eliminatorias Brasil 2014 | Uruguay 4 - 0 Chile

6) Cuando le ganó a su compañero y amigo, Diego Forlán, y entró en la historia

El rendimiento de Luis Suárez con la selección de Uruguay seguía mejorando y su nivel en Liverpool de Inglaterra lo ayudaba a crecer más aún.

El único mojón negativo en el medio, fue la participación en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en el que a Uruguay no le fue nada bien. Y a Suárez -quien fue el capitán- tampoco.

Hasta que llegó un momento que, con la celeste, rompió las estadísticas.

¿Por qué? Porque el 23 de junio de 2013, le anotó dos tantos en el 8-0 a Tahití en Recife por la Copa Confederaciones y llegó a 35 goles, superando a Diego Forlán como máximo goleador de la historia celeste. Desde allí, pasaron 11 años, y nadie ha podido superarlo.

7) Los claroscuros del Mundial de Brasil 2014

En las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Brasil 2014, el salteño terminó como máximo goleador con 11 goles en 14 partidos.

Se jugaba la última fecha de la Premier League en Anfield Road y Liverpool vencía 2-1 a Newcastle United. Todo parecía normal luego del partido, pero pocos se percataron de que un patadón del galés Paul Dummett, lesionó a Suárez.

Aquí se puede ver cómo fue que lesionaron a Luis Suárez:

Embed - Así lesionaron a Luis Suarez - El Pistolero en dudas para el mundial Brasil 2014

Cuando llegó a Montevideo, el 22 de mayo fue operado de meniscos en su rodilla izquierda. Parecía que se perdería el Mundial de Brasil 2014, pero su tesón y la ayuda del kinesiólogo Walter Ferreira, fueron decisivos para que llegara con lo justo. Ante Costa Rica, en la derrota inicial 3-1, estuvo en el banco, pero no entró.

Lo mejor vendría en el partido siguiente, cuando Uruguay le ganó 2-1 a Inglaterra y Suárez convirtió los dos goles.

Aquí se pueden ver sus dos goles ante los ingleses tras su retorno de la operación:

Embed - Resumen 2 goles| Uruguay 2 - 1 Inglaterra Rodrigo Romano Relato

La celeste debía ganarle sí o sí a Italia para clasificar a la siguiente fase. Cuando iban 79 minutos -1 minuto antes del gol de Diego Godín que dio la victoria por 1-0-, y con el marcador 0-0, Suárez chocó con Giorgio Chiellini mientras esperaba un centro. Pero la televisión lo dejó en evidencia. El uruguayo le mordió el hombro del italiano y si bien el árbitro no lo vio y siguió en la cancha, se armó un gran revuelo en el mundo, porque Suárez ya había tenido antecedentes de algo similar.

Aquí el suceso de Luis Suárez con Giorgio Chiellini que determinó su expulsión del Mundial Brasil 2014 dos días después:

Embed - Mordida de Suárez em Chiellini

Cuarenta y ocho horas después, el Comité Disciplinario de la FIFA suspendió a Suárez por nueve partidos internacionales, con efecto inmediato, y lo expulsó de Brasil, por lo que el goleador uruguayo se tuvo que ir del país. Esto llevó a que el Maestro Tabárez renunciara a su puesto en la FIFA en desacuerdo con la actitud tomada por el organismo.

Dicha sanción, lo dejó a su vez fuera de la Copa América de 2015 en Chile. Fue la sanción más larga en la historia de la Copa del Mundo, superando la sanción de ocho partidos impuesta al italiano Mauro Tassotti por romperle la nariz al español Luis Enrique en la Copa Mundial de 1994. También se le prohibió participar en cualquier actividad relacionada con el fútbol (incluido el ingreso a cualquier estadio) durante cuatro meses y se le impuso una multa de 100.000 francos suizos.

Hasta José Mujica, entonces presidente de la República, se metió en el tema a opinar y calificó la sanción de "fascista" y llamó a la FIFA "una manda de viejos hijos de puta".

8) Recife, el estadio en que llegó al récord, lo vio regresar

Fueron muchos meses para que Luis Suárez pudiera volver a jugar -tras firmar contrato con Barcelona- en la selección de Uruguay.

Volvió el 25 de marzo de 2016 ante Brasil en Recife, en el mismo estadio del 8-0 a Tahití de la Copa Confederaciones 2013 cuando quedó como máximo goleador histórico de la celeste superando a Diego Forlán.

Y claro, lo hizo con un gol en el empate de visita 2-2 ante los norteños.

Aquí se puede ver ese gol de Luis Suárez en su regreso a la selección de Uruguay:

Embed - Luis Suárez - Gol a Brasil

9) El llanto en el Mundial Qatar 2022 tras el gol de Corea del Sur a Portugal en la hora

El 2 de diciembre de 2022, Uruguay se jugaba todo en el Mundial Qatar 2022. Era la cuarta vez que jugaba una Copa del Mundo.

Uruguay le ganaba 2-0 a Ghana con dos tantos de Giorgian De Arrascaeta, y Suárez, quien era el capitán, había sido sustituido a los 65 minutos.

En el otro partido del grupo, Corea del Sur y Portugal empataban, por lo que la celeste estaba clasificando. Pero llegó un gol en la hora de los coreanos y la desesperación del salteño en el banco de suplentes, se transformó en lágrimas. Seguramente era su último partido de su último Mundial con Uruguay, y quedaban eliminados a segundos del final.

Aquí se puede ver ese momento de las lágrimas de Luis Suárez en el Mundial Qatar 2022:

Embed - Así fue el INCONSOLABLE LLANTO de LUIS SUAREZ al QUEDAR ELIMINADO con URUGUAY del MUNDIAL

10) El llamado de Marcelo Bielsa a la selección de Uruguay

Con la llegada de Marcelo Bielsa a la selección de Uruguay, los llamados de Luis Suárez y de Edinson Cavani no estuvieron nunca seguros.

Hasta que El Pistolero finalmente recibió el llamado del técnico y volvió a jugar con Uruguay después de casi un año, tras aquel llanto en Qatar.

Fue el 21 de noviembre del año pasado por las actuales Eliminatorias en la victoria 3-0 contra Bolivia. Ingresó a los 73 minutos por Darwin Núñez -quien había anotado dos goles-, y el Estadio Centenario, una vez más, se vino abajo.

Aquí se puede ver su regreso a la selección de Uruguay, con Marcelo Bielsa como técnico:

Embed

Bielsa también lo llevó a la Copa América 2024 y allí, en el partido por el tercer puesto, anotó en la hora el 2-2 ante Canadá que le permitió a la celeste conseguir el tercer lugar en definición por penales.

Ahora volvió para jugar por Eliminatorias en esta doble fecha de setiembre, y se despide una de las leyendas más grandes de la historia de Uruguay. Lo demás, es lo de menos.