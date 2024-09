Luis Suárez anunció su retiro de la selección de Uruguay: "El viernes es mi último partido; 'llegaste hecho un niño y te vas siendo una leyenda', me dijo un amigo"

Suárez anunció entre lágrimas y la voz cortada, que el viernes ante Paraguay, será su último partido con la selección de Uruguay.

Uruguay's forward Luis Suarez gets emotional during a press conference at the Centenario Stadium in Montevideo on September 2, 2024. Luis Suárez, Uruguay's all-time leading scorer, announced that he will play his last game for La Celeste this Friday again

Luis Suárez anunció su último partido con la selección de Uruguay

FOTO: AFP