El excompañero de Luis Suárez que rescindió contrato por cansancio "mental" tras ser abucheado; mirá la decisión de Philippe Coutinho, que comparte plantel con dos uruguayos

El futbolista brasileño Philippe Coutinho anunció este miércoles que pidió la rescisión de su contrato con Vasco da Gama de Río de Janeiro por sentirse "muy cansado mentalmente".

El centrocampista de 33 años, compañero de los uruguayos José Luis "Pumita" Rodríguez y Alan Saldivia , señaló en un comunicado que fue una de las "elecciones más importantes" de su vida el volver a vestir la camiseta del club carioca, en cuyas categorías inferiores se formó y al que regresó en 2024 tras pasar por equipos como el Barcelona y el Liverpool, donde compartió con Luis Suárez.

Sin embargo, Coutinho, quien ha sido blanco de críticas de la afición por su desempeño y fue abucheado en el último partido, dijo que "es el momento de dar un paso atrás" y "cerrar" su ciclo en el Vasco.

"Nunca faltó entrega, nunca faltaron ganas y compromiso; ser juzgado por incontables personas por algo que no forma parte de mi carácter es muy difícil", afirmó.

NACIONAL El jugador que conoce muy bien Jadson Viera y por el que va Nacional tras la posibilidad de que se vaya Christian Oliva a Santos de Brasil

BRASIL La mala noche de Agustín Canobbio en Brasil: el uruguayo se fue expulsado tras pegarle un codazo a un argentino en la victoria de Fluminense contra Botafogo

El futbolista, integrante de la selección brasileña en varias ocasiones, confesó hoy que siempre fue "muy reservado" y que le cuesta hablar de este asunto, pero que necesita ser "honesto" sobre su salud mental tras las críticas recibidas.

000_8RT6GR.webp Philippe Coutinho, figura en Brasil Buda Mendes / Pool / AFP

Coutinho tenía contrato con el Vasco hasta junio de este año y, según el portal de deportes G1, ya había iniciado conversaciones para renovarlo, por lo que el pedido de rescisión agarró por sorpresa a la cúpula del club.

Después de que el jugador fuera abucheado la semana pasada, el técnico Fernando Diniz lo defendió en la rueda de prensa posterior al partido, dijo que era un "regalo" para el Vasco y trató de asumir la responsabilidad por el resultado.

0023095019.webp Philippe Coutinho AFP

En 2025, Coutinho fue clave para ayudar al equipo a alcanzar la final de la Copa de Brasil, que perdió frente al Corinthians.

EFE