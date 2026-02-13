La mala noche de Agustín Canobbio en Brasil: el uruguayo se fue expulsado tras pegarle un codazo a un argentino en la victoria de Fluminense contra Botafogo

El uruguayo Agustín Canobbio se fue expulsado en el partido entre su equipo Fluminense y Botafogo por el Brasileirao , disputado este jueves por la noche en el Estadio Maracaná , tras pegarle un codazo a un rival argentino .

Las cosas empezaron bien para el extremo: arrancó como titular y al final de la primera parte casi abre el marcador con un remate que se estrelló en el palo. Minutos antes había visto la amarilla.

Además, participó del único gol del partido . A los 55, sacó un lateral por la derecha que derivó en el golazo de Luciano Acosta , que tras recoger un rebote en el área chica se la picó por encima al golero Neto y definió de cabeza en la línea del arco.

Sin embargo, a los pocos minutos la noche se torció para Canobbio y el Fluminense. El uruguayo corrió a disputarle una pelota al argentino Álvaro Montoro y tras no llegar, le propinó un fuerte codazo en la cara .

El árbitro Ramon Abatti no amonestó al extremo por la incidencia, pero recibió el llamado del VAR, y tras ver la jugada en la pantalla al costado de la cancha lo expulsó.

Canobbio salió visiblemente enojado por la decisión, e incluso fue a buscar a Montoro mientras salía del campo. Finalmente uno de sus compañeros lo separó, y el uruguayo se retiró a los vestuarios.

A pesar de jugar con un hombre de menos durante más de 30 minutos, Fluminense pudo mantener el resultado y obtuvo tres puntos que lo dejan como uno de los punteros del Brasileirao, con 7 unidades. Palmeiras, San Pablo y Bahía acompañan en ese puesto al equipo de Río de Janeiro.

Canobbio lleva nueve partidos disputados en el 2026, tres por el Brasileirao y seis por el Campeonato Carioca -en el que salió campeón de la Taca Guanabara-, sin goles anotados. Lleva 64 partidos jugados en un año el Flu, en los que sumó 13 tantos.