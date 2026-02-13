Gobierno rescindió contrato con Cardama: cuáles son las cuatro acciones contra el astillero anunciadas por el Estado

Yamandú Orsi y Jorge Díaz en conferencia de prensa en Torre Ejecutiva el 13 de febrero de 2026 para anunciar la rescisión del contrato con Cardama

El gobierno resolvió rescindir el contrato con el astillero español Cardama para la construcción de dos patrullas oceánicas (OPV) para la Armada Nacional y anunció cuatro acciones concretas tras detectar incumplimientos contractuales graves.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

El presidente Yamandú Orsi , acompañado por el prosecretario de Presidencia Jorge Díaz y la ministra de Defensa Sandra Lazo , explicó que la decisión responde a la “necesidad de transparencia en la gestión pública” y se basa en irregularidades en las garantías presentadas por la empresa y en informes técnicos recientes.

Según sostuvo el mandatario, las dos garantías exigidas por contrato —la de fiel cumplimiento y la de reembolso o anticipo financiero— no cumplían con lo establecido. “Las dos garantías” son un “elemento sustancial” del contrato, afirmó, y concluyó que “el contrato no camina”.

CASO CARDAMA Mardio Cardama tras anuncio de rescisión del gobierno de Orsi: "Se ha procedido de manera muy incorrecta"

REACCIONES Fuertes cruces en redes sociales entre oficialismo y oposición por rescisión de contrato con Cardama

Tras formalizar la rescisión, Orsi detalló las medidas que adoptará el Estado:

Rescindir el contrato de suministro por incumplimientos contractuales graves. El Ejecutivo entiende que la inexistencia o irregularidad de las garantías constituye base suficiente para dar por terminado el vínculo.

Iniciar acciones por daños y perjuicios. El gobierno promoverá los mecanismos legales correspondientes para reclamar eventuales responsabilidades económicas derivadas del incumplimiento.

Recuperar el patrimonio del Estado y definir responsabilidades. Se buscará proteger los recursos públicos comprometidos y establecer eventuales responsabilidades administrativas o jurídicas.

Procurar la adquisición de las patrulleras oceánicas. El Ejecutivo avanzará en un nuevo proceso para dotar a la Armada de las OPV consideradas necesarias para la vigilancia marítima.

“Decidimos iniciar cuatro acciones: rescindir contrato de suministro por incumplimientos contractuales graves e iniciar acciones por daños y perjuicios, recuperar el patrimonio, definir responsabilidades y procurar la adquisición de las patrulleras oceánicas tan necesarias”, expresó el mandatario.

Fundamentación técnica y jurídica

El prosecretario Jorge Díaz afirmó que “el Estado uruguayo ha cumplido absolutamente todas las obligaciones” y sostuvo que “hoy no tenemos garantía de ningún tipo y esto constituye incumplimientos graves, que nos permite rescindir el contrato”.

La decisión se tomó luego de consultar a expertos jurídicos y tras analizar dos informes recientes: uno elaborado por observadores de la Armada y otro de la auditora internacional Bureau Veritas, que detectó “deficiencias en el proceso constructivo”, atrasos de al menos cinco meses y falta de cronogramas definitivos actualizados. El informe también concluyó que el astillero “no tiene capacidad para cumplir con los plazos de entrega”.