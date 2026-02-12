Dólar
TORRE EJECUTIVA

Orsi definirá con el Consejo de Ministros la rescisión del contrato con Cardama para la construcción de las patrullas oceánicas de la Armada

El gobierno recibió el último informe de los inspectores que están en Vigo y la auditoría contratada a Bureau Veritas

12 de febrero 2026 - 19:33hs
Santiago Soravilla

Por  Santiago Soravilla

A pocos días de haber llegado de China, con algunos jerarcas aún sufriendo las consecuencias del jetlag, el presidente de la República, Yamandú Orsi, reunirá al Consejo de Ministros en la Torre Ejecutiva.

La cita está prevista para este viernes a las diez de la mañana y será la primera vez del 2026 en que los integrantes del gabinete intercambiarán cara a cara.

Tal como había anticipado Presidencia, el encuentro funcionará como un balance de la visita de Estado a Beijing y Shanghái aunque el canciller Mario Lubetkin ya adelantó que el saldo es “muy positivo”.

A su vez, según supo El Observador por fuentes políticas, en la reunión se pondrá sobre la mesa la situación con el astillero Cardama, contratado por el gobierno para construir dos patrullas oceánicas para la Armada Nacional.

En octubre, Orsi anunció en conferencia de prensa que había dado la instrucción de iniciar el proceso para rescindir el contrato tras detectar irregularidades en una de las garantías.

Desde entonces, el gobierno y la empresa han tenido un tire y afloje con una mediación frustrada con Gonzalo Fernández como protagonista y dos denuncias cruzadas, una por la vía penal y otra en la órbita civil.

La intención del Poder Ejecutivo es efectivizar la rescisión tomando como insumos dos informes recientes: uno elaborado el viernes 6 por los capitanes de navío Héctor Cardozo e Ismael González que fueron enviados a Vigo como observadores y otro realizado por Bureau Veritas, la empresa belga que fue contratada para hacer una auditoría del proceso de construcción.

Ambos informes dan cuenta de diversos incumplimientos por parte de Cardama, tanto en el desarrollo del proyecto como en su calidad.

El fin de semana, La Diaria informó que una de las conclusiones de la auditora era que el astillero “no tiene capacidad para cumplir con los plazos de entrega” porque el contrato que tenía para el suministro de los motores quedó sin efecto.

El documento de Bureau Veritas, al que también accedió El Observador, menciona “deficiencias en el proceso constructivo y en la supervisión de subcontratos que requieren una corrección por parte del astillero para prevenir retrabajos estructurales que impactan en el cronograma y los costes del proyecto, y comprometen la fecha de entrega de los buques”.

También establece que Cardama no tiene cronogramas definitivos actualizados para “ninguna de las dos construcciones”. “Esta ausencia impide validar con certeza las fechas de entrega, verificar los procesos constructivos y gestionar adecuadamente las extensiones de plazo”.

Según la auditora, un 43% del acero del primer buque está construido y montado en grada cuando se esperaba tener construido más de 70% para cumplir los plazos asignados en la planificación de construcción. El atraso es, como mínimo, de unos cinco meses. El plazo previsto para entregar el primer buque es el 23 de agosto con noventa días de tolerancia.

El informe de los observadores de la Armada, en tanto, sostiene –tal como informó Búsqueda– que solo una ínfima proporción de los planos que el astillero presentó de las diferentes partes de la primera patrulla han sido aprobados por Lloyd’s, la calificadora contratada por Cardama para evaluar los cumplimientos de los hitos del contrato. Fuentes militares dijeron a El Observador que los planos aprobados son 10 y no están los más importantes.

El miércoles 11, en rueda de prensa, la ministra de Defensa, Sandra Lazo, dijo que la decisión era política y también tenía “connotaciones jurídicas y técnicas”, mientras que el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, agregó en TV Ciudad que el gobierno resolvería “en el momento que entienda oportuno y que por derecho corresponda” porque los procedimientos administrativos tienen garantías, vistas y plazos.

A estos informes, también se suma que la carta de crédito irrevocable que tenía vigente el Banco República caducó y el directorio no ha sido convocado para renovarla, pero además el director de recursos financieros de Defensa –que es quien debe autorizar los pagos en caso de cumplimientos de hitos– está varado en la Antártida por inclemencias climáticas.

Yamandú Orsi Cardama Armada

