Joven de 30 años murió atropellada por un camión: cruzaba por la cebra frente a la escuela con sus dos hijas

Una mujer de 30 años murió este miércoles tras ser atropellada junto a sus dos hijas por un camión frente a la Escuela Nº8 de la ciudad de Salto , informó la Jefatura de Policía departamental en un comunicado.

El siniestro ocurrió en la tarde en la intersección de Batlle y San Eugenio, cuando por causas que se investigan un camión que circulaba por calle Batlle, de oeste a este, atropelló a la mujer y a sus hijas mientras cruzaban por la senda peatonal.

La víctima fue asistida en el lugar por personal médico y trasladada de urgencia al Hospital Regional Salto. Según la información oficial, ingresó con lesiones de gravedad y falleció posteriormente en block quirúrgico.

Una de las menores, de 11 años, presentó politraumatismos leves y erosiones, mientras que la otra niña no sufrió lesiones .

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de emergencia médica y funcionarios municipales de Salto. La Fiscalía competente tomó intervención y se continúan las actuaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.

De acuerdo a lo registrado en un video compartido por el medio Laguardia Digital, la familia cruzaba con un cochecito de bebé.