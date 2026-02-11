Dólar
/ Nacional / VIRAL

Joven fue dado de alta tras 20 días en CTI por grave accidente en Punta del Este: su mensaje sobre "noches de gira" e "imprudencias" al volante

"Piensen que tienen a alguien esperándolos", dijo Guillermo Dutra en un mensaje especialmente dirigido a los jóvenes

11 de febrero 2026 - 8:50hs
jovenriverapunta

Guillermo Dutra, un joven de 24 años que vive en la ciudad de Rivera y en la noche del 19 de enero sufrió un siniestro de tránsito en Punta del Este que derivó en su internación en CTI durante 20 días, fue dado de alta y exhortó a no cometer imprudencias al volante como las que lo dejaron en esa situación.

Un accidente en la costanera y 20 días en CTI

Tras ser asistido en el lugar, fue trasladado a Montevideo y posteriormente derivado al sanatorio Casmer de Rivera. Allí permaneció 20 días en CTI, hasta que el pasado lunes recibió el alta médica.

El momento se volvió viral en redes sociales: familiares y amigos se concentraron en la puerta del centro asistencial, lo esperaron con globos y transformaron su salida en una celebración cargada de emoción, tal como se puede ver en el video compartido por el medio local Hora Uno.

Embed

Posteriormente, el joven fue entrevistado en el programa Entre nosotros, del canal digital Activa TV, donde relató lo ocurrido y dejó un mensaje de reflexión.

Felizmente no recuerdo mucho del accidente”, contó. Según explicó, el hecho ocurrió “en la costanera de Punta del Este” luego de “una noche de gira” junto a un amigo.

Aunque no conserva demasiados recuerdos del episodio, sí tiene presente un detalle clave: “iba sin cinturón de seguridad, de manera imprudente”.

Embed

Guillermo reconoció que, de haber utilizado el sistema de sujeción, el desenlace pudo haber sido diferente. Con esa convicción, decidió enviar un mensaje especialmente dirigido a los jóvenes.

Pónganse el cinturón de seguridad, es muy importante, no sean imprudentes. Piensen que tienen a alguien esperándolos”, expresó.

