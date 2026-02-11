¿Quiénes son las personas reportadas como ausentes en Uruguay 2026?

El Ministerio del Interior actualizó la lista de Personas Ausentes en Uruguay , con el agregado de jóvenes y adultos reportados como desaparecidos en 2026.

La nómina que en su totalidad la integran 211 hombres y mujeres, sumó en los primeros 40 días del año 15 notificaciones.

Desde la cartera nacional, enfatizan que toda información brindada a la autoridad policial en el momento de la realización de la denuncia de ausencia resulta fundamental, como así también el aporte de cartas, redes sociales, amistades, lugares que frecuenta, centro de estudios o lugar de trabajo.

"A la hora de realizar la denuncia se debe tener el nombre completo y número de cédula de identidad del denunciado como ausente, así como nombre completo y número de contacto telefónico del denunciante", amplió.

¿Quiénes son las personas reportadas como ausentes en 2026?

DEBORAH NATALY SANTANA RODRIGUEZ

Desaparecida el 9 de enero y siendo el barrio Lezica de Montevido el último lugar en que se vio, se la describe con una cicatriz en el labio de arriba, tatuaje que dice Tauro en unos de sus brazos y vestimenta de remera negra, pantalón cargo beige y zapatos blancos.

MICHAEL GUSTAVO PINTOS CARBALLO

Desaparecido el 24 de enero, fue visto por última vez en Toledo, Canelones. Se lo describe como un joven de tatuaje en cuello, espalda, brazos y en la mano uno de un diamante, piercing en nariz, cicatrices en la pierna no muy notoria, lunar grande en espalda. Al momento de su desaparición vestía de Pantalon gris y buzo de lana mana larga.

ANSELMO SEVERO VASCONCELLOS

Desaparecido el 20 de enero y de bermuda negra y buzo rojo, fue visto por última vez en los barrios Zorilla (Artigas)

JOSÉ NAIEF BULMINI BORGES

Desaparecido el 23 de enero, fue visto por última vez en Nuevo Tacuarembo, Tacuarembo. Vestía de bermuda gris y championes. Andaba en moto Winner color negro.

BETTY LYLIAM CARDENAL CHIRIBAO

Desaparecida el 22 de enero, fue vista por última vez en la localidad de San Luis, Canelones.

VICTOR DARIO BARRETO LOTITO

Desaparecido el 1 de enero de 2026, fue visto por última vez en el barrio Estadio de Canelones. Al momento de su desaparición, vestía pantalon negro y remera de manga corta blanca.

MARCOS ANDRES VIERA GONZALEZ

Desaparecido el 23 de enero y visto por última vez en Punta de rieles, muestra tatuajes en ambos brazos (Javier, Virginia) Antebrazos (Nona), escritura en el pecho, piercing en nariz y caravanas.

DANILO GRE RODRIGUEZ

Desaparecido el 5 de febrero, fue visto por última vez en Cerro, Montevideo. Vestía camiseta de Peñarol y pantalón deportivo azul.

MARTÍN GUSTAVO JORDAN VARELA

Desaparecido el 7 de febrero, vestía short color azul, buzo manga corta de color celeste. Fue visto por última vez en Aires Puros, Montevideo.

FRANCISCO JAVIER MELLADO PLANELLS

Desaparecido el 27 de enero, fue visto por última vez en el Departamento de Colonia. Vestía camisa gris, jeans chupin oscuro y botas marrones.

MAURICIO SEBASTIAN COLMAN ACOSTA

Desaparecido el 13 de febrero y visto por última vez en Canelones, vestía remera roja, short negro, championes adidas de color negro y blanco, junto con una mochila negra. Tatuajes: número 7 en lado derecho del cuello, triángulo en la espalda, en la columna dice “MATICELEALMA”, pie izquierdo una pelota de fútbol y en brazo izquierdo un símbolo similar al infinito.

DYLAN EMANUEL ICARDO ARNOUL

Desaparecido el 10 de febrero, fue visto por última vez en el centro de San José.

RUTH MARY TORENA ROSA

Desaparecida el 5 de febrero, fue vista por última vez en Las piedras, Canelones.

MIA MICAELA SMALDONE GOMEZ

Desaparecida el 11 de febrero, fue vista por última vez en barrio Casabo - Pajas Blancas, Montevideo. Vestía pantalón Jeans color azul, remera color verde de brasil, calzado de color blanco, saco de color celeste, mochila de color rosado, cartera de color celeste. Respecto a tatuajes, cuenta con un dibujo de una mariposa y de un pétalo en el miembro superior derecho y la palabra "Teresa" en miembro superior izquierdo.

AHYMARA AYELEN RIVERO DE SOSA

Desaparecida el 3 de febrero, fue vista por última vez en el barrio Bella Italia de Montevideo. Vestía jeans azul, remera de manga corta negra, championes negros y blancos "Vans", y brackets, tatuaje en antebrazo escorpión, antebrazo dos mariposas y en el pecho el nombre "Naomi".