Tres ministerios buscan evitar que se expanda la gripe aviar: apareció otro cisne muerto, en Colonia

El virus de gripe aviar -influenza aviar H5- generó otra muerte de un ave en Uruguay, esta vez en Colonia, por lo cual ya son tres los cisnes de la especie coscoroba que murieron , se actualizó este jueves 26 en una conferencia de prensa brindada en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) .

Autoridades y profesionales de ese ministerio y de las secretarías de Estado de Ambiente y de Salud Pública explicaron los procedimientos que se han desarrollado desde el viernes 20 de febreo, cuando apareció el primer cisne muerto, en la Laguna Garzón, limítrofe entre Maldonado y Rocha.

El tercero se encontró en un lago de la Estación Experimental La Estanzuela, del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, en Colonia.

Zoonosis y contagiable entre personas

Uno de los conceptos clave entre varios expuestos es que se trata de una zoonosis, el virus puede transmitirse de las aves a los humanos, algo que no es fácil que ocurra, pero que sucede especialmente si se tiene un contacto estrecho con aves que estén enfermas.

Puede haber también contagios entre humanos y los síntomas de la enfermedad son similares a los de las otras gripes comunes, por lo tanto lo son los tratamientos médicos.

Comer pollo y huevos

Las autoridades insistieron en que la enfermedad no se contagia a humanos por el consumo de productos avícolas -carne aviar o huevos-, pero de haber casos en predios comerciales sería un grave problema en la cadena avícola: entre otras consecuencias los mercados dejarían de permitir el ingreso de productos exportados desde Uruguay.

Con relación a posibles contagios en humanos, existe un seguimiento diario del estado de las personas que han estado próximas a las aves muertas para ver si surgen síntomas.

Se instó, con énfasis, a evitar no solo el contacto directo con animales que se estime pueden estar contagiados, también se pide evitar el contacto de las mascotas y otros animales con esas aves.

En todo momento se señaló como fundamental dar un aviso inmediato, en caso de sospecha, a los ministerios mencionados.

Cuando surgió el primer caso, se informó, enseguida se disparó un plan de contingencia que está previsto en el MGAP, accionando con otros actores, como las intendencias departamentales, el Sistema Nacional de Emergencias y el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales.

Evitar que la gripe aviar llegue al sector avícola

El objetivo clave, se indicó, es tomar todas las medidas tendientes a bajar lo más posible la carga viral para evitar el traslado del virus a aves del circuito de producción comercial y a otras especies, lo cual es posible, incluso en Uruguay hubo casos de lobos marinos contagiados en otros años y también en otros mercados hubo casos de vacunos enfermos con influenza aviar.

Es una enfermedad de rápida difusión, por lo cual incluso los epidemiólogos la definen como "la aftosa de las aves".

Tras las labores desarrolladas en la Laguna Garzón no hubo positivos tras el análisis en laboratorios oficiales de las muestras tomadas en otras aves y esa gestión se está desarrollando actualmente en las zonas citadas de Canelones y Colonia.

En la conferencia se puso énfasis en que el virus está en el ambiente de la región, no solo hubo casos en Uruguay, que por precaución -es una práctica habitual en los distintos mercados- prohibió el ingreso de productos avícolas procedentes desde Argentina, donde el virus avanzó de aves silvestres a dos predios comerciales.

Las autoridades remarcaron, también, que impedir el traslado del virus desde aves silvestres a domésticas es primoridial.

Piden denuncias inmediatas si hay sospechas

Se señaló que en el sector avícola comercial se están incrementando las habituales medidas de bioseguridad, no obstante se pidió que si hay casos de mortandad haya una denuncia directa al MGAP y que los servicios oficiales no sean enterados por terceros, de modo de ser más eficientes en el tratamiento de la situación.

Se aclaró, incluso, que en caso de una denuncia de sospecha procedente de un productor avícola no habrá sanciones, sí un proceso de investigación y las medidas que correspondan.

El contexto

El martes 24 el MGAP declaró la emergencia sanitaria en todo el país, tras los hallazgos de casos de gripe aviar -influenza aviar H5- en una especie silvestre en Maldonado, Rocha y Canelones. Quedaron restringidos todos los movimientos dentro del país de aves de traspatio y de aves que no sean controladas a través del Sistema de Monitoreo Avícola. Se prohibieron las ferias, remates, exposiciones y eventos vinculados a la especie aviar.