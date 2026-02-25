Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

/ Nacional / VIOLENCIA

En Florida, una niña activó sistema de alerta implementado por Enciso y evitó que se produjera un femicidio

El gobierno departamental de Florida puso en marcha en los últimos meses un sistema para que la comunidad alerte sobre hechos inusuales, algo que nació en Argentina

25 de febrero 2026 - 20:50hs
ojos en alerta florida
Foto: Intendencia de Florida

Una niña de Florida evitó que se cometiera un femicidio al poner en marcha el programa "Ojos en Alerta", que consiste en un sistema de prevención ciudadana implementado por el intendente Carlos Enciso.

El sistema, que se instaló a fines del año pasado, funciona vía WhatsApp y conecta directamente con el Centro de Monitoreo de la intendencia.

El episodio ocurrió este martes sobre las 23:00 horas, cuando la menor envió una alerta en tiempo real con la ubicación exacta del domicilio donde se producía el incidente, lo que permitió la intervención inmediata de la Guardia Municipal, según señaló el gobierno departamental en un comunicado.

Tras recibir el aviso, los operadores del Centro de Monitoreo coordinaron el despliegue hacia la ubicación señalada en la ciudad de Florida. Como resultado del operativo, los efectivos lograron detener al sospechoso en el lugar y evitaron el femicidio. El hombre está a disposición de la Justicia.

Ignacio Barreiro, responsable del Centro de Monitoreo y coordinador local del programa, destacó el episodio y explicó que la intervención permitió detener la agresión antes de que pasara a mayores. “Se pudo llegar al domicilio de esta persona, en la que se aprehendió al sospechoso, se evitó ese intento de femicidio, así que ahora el sospechoso está a disposición de la Justicia”, afirmó.

El sistema "Ojos en Alerta" fue implementado en el departamento el pasado 1° de diciembre. Según detalló el coordinador, se trata de un número de WhatsApp, no una aplicación ni grupo, que recibe mensajes que son monitoreados por un operador.

Respecto al funcionamiento del servicio, Barreiro subrayó que es una herramienta de denuncia anónima. La página web de la Intendencia de Florida recuerda que el sistema no sustituye al canal formal de la Policía para recibir denuncias (el 911) y que funciona como una "herramienta complementaria de prevención".

El sistema fue ideado en Argentina por Cristian Méndez y hoy funciona en más de 50 municipios del país, según destacó meses atrás la Intendencia de Florida.

