Blancos piden que Castillo y Cardona vayan al Parlamento para explicar cierres y despidos en empresas

Diputados del Partido Nacional solicitaron este miércoles al ministro de Trabajo Juan Castillo y a la ministra de Industria Fernanda Cardona en "carácter urgente" que concurran a la Comisión de Legislación del Trabajo con motivo de los últimos cierres y despidos en empresas en el país.

El pedido de los legisladores nacionalistas Mario Colman y Fermín Farinha fue dirigido al presidente de dicha comisión, Gabriel Otero , para que los ministros puedan explicar "las causas identificadas detrás de estos cierres y suspensiones" , entre otros puntos.

Los opositores también quieren saber cuales serán "las medidas adoptadas para mitigar el impacto en los trabajadores y las comunidades afectadas", como también "las acciones previstas para prevenir nuevas situaciones similares".

Como había informado El Observador semanas atrás, el Ministerio de Trabajo tiene pronto un proyecto para que el Parlamento ratifique el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que exige justificar los despidos y establecer instancias de preaviso . La iniciativa, impulsada por el ministro Castillo tras recientes cierres de empresas, retoma un reclamo histórico del PIT-CNT y genera reparos empresariales

Dentro de la convocatoria a los secretarios de Estado, los diputados también quieren saber "la evaluación del impacto sectorial" en industria, tecnología, alimentos y bebidas, entre otros, tras los cierres y avisos de suspensión de actividades empresariales.

"En los últimos meses se han registrado decisiones empresariales que, en conjunto, impactan en más de 2.700 puestos de trabajo directos —entre despidos y suspensiones— sin considerar el efecto indirecto en proveedores, comercios y economías locales", señala el escrito presentado por los opositores.

La misma carta afirma que estos hechos "no constituyen episodios aislados" y recapitulan una lista de empresas y trabajadores damnificados.

La lista de empresas que enumeraron los opositores:

Marfrig (Tarariras): licencia por tiempo indeterminado que afecta aproximadamente entre 800 y 900 trabajadores.

AmBev - Cympay (Paysandú): suspensión temporal de actividades con envío de alrededor de 100 trabajadores al seguro de paro.

Yazaki: cierre de dos plantas industriales, con más de 1.100 trabajadores afectados.

Ultimate Kronos Group (UKG): cierre de operaciones en Uruguay, con cerca de 300 empleos perdidos.

Verizon: finalización de operaciones locales, afectando aproximadamente a 265 trabajadores.

Sabre: proceso de reestructura con entre 150 y 200 desvinculaciones.

Fenedur: cierre de planta industrial con aproximadamente 40 empleos perdidos.

Paycueros: más de 80 trabajadores en seguro por desempleo y con reducción de la plantilla en mas de 200 trabajadores.

Fricasa: más de 200 trabajadores en el seguro desde marzo de 2025.

Además agregan que dentro del sector cítrico 3.000 trabajadores están en un seguro por desempleo especial.

Por otra parte, los diputados entienden como pertinente "que se convoque a delegaciones representativas de las empresas involucradas y de los trabajadores afectados".