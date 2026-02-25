Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / BRASIL

Escándalo en Brasil: un futbolista fue multado y apartado por el Red Bull Bragantino por dichos machistas

Gustavo Marques, futbolista del Red Bull Bragantino de Brasil, fue multado por el club por declaraciones machistas contra la jueza

25 de febrero 2026 - 18:01hs
Gustavo Marques

Gustavo Marques

Un escándalo se produjo en Brasil con el futbolista Gustavo Marques, defensor del Red Bull Bragantino, ya que fue multado y apartado por el propio club luego de emplear declaraciones machistas contra la jueza Daiane Muniz el pasado sábado, que se hicieron virales en redes sociales.

En aquella ocasión, el zaguero dio una declaración de carácter sexista para criticar la falta de criterio de la jueza Daiane Muniz, quien, en su opinión, "no fue honesta" con el equipo local en el último partido ante Sao Pualo.

"Quiero hablar del arbitraje. No sirve que juguemos contra São Paulo, Palmeiras y Corinthians, y que pongan a una mujer a arbitrar un partido de este tamaño. Creo que ella no fue honesta, el São Paulo tiene todo el mérito, por la camiseta y la tradición que tiene, creo que ella se inclinó por ellos porque, independientemente de la situación, el Red Bull (Bragantino) es grande, pero para ella el São Paulo fue más grande. Este partido es criterio de ella, porque no fue mujer", dijo en entrevista con TNT Sports.

red bull bragantino
Red Bull Bragantino de Brasil

Red Bull Bragantino de Brasil

Marques fue el autor del tanto del equipo local en el minuto 72 y, tras el pitazo final, arremetió contra la árbitra del encuentro, Daiane Muniz dos Santos, por el hecho de ser mujer.

Gianni Infantino en el Board of Peace de Donald Trump
MUNDIAL 2026

Mundial 2026: "Va a ser todo espectacular", dijo Infantino sobre México como sede pese a ola violenta tras muerte de El Mencho

El entrenador holandés Dick Advocaat fue fundamental para la clasificación al Mundial.
FÚTBOL

El famoso entrenador que renunció a una selección a 106 días del Mundial 2026 para cuidar a su hija

El jugador de 24 años, cedido por el Benfica de Portugal, arremetió también contra los organizadores del torneo por designar a una mujer para dirigir el duelo: "Trabajamos todos los días, dejamos a la familia en casa, hermana, padre, madre, para que ella venga y acabe con nuestro sueño. Era nuestro sueño llegar a la semifinal e incluso a la final. Pero ella arruinó nuestro partido", comenzó narrando.

"Creo que la Federación Paulista tiene que fijarse en partidos de este tamaño y no poner a una mujer. Con todo respeto a las mujeres del mundo. Estoy casado, tengo a mi madre. Disculpen si estoy diciendo algo contra las mujeres, pero por su nivel no creo que tenga la capacidad de arbitrar un partido de este tipo", manifestó.

Poco después, en zona mixta, Marques confesó que se disculpó personalmente ante la árbitra y pidió perdón: "Dije cosas que no debería haber dicho en ese momento... Estoy mal, triste. Mi esposa ya me ha reprendido, mi madre ya me ha reprendido. Todo ser humano se equivoca. Estoy aquí para pedir perdón a todas las mujeres", afirmó.

La sanción de Red Bull Bragantino con el jugador

Como consecuencia de sus dichos, el conjunto paulista decidió multarlo con el 50% de su salario, que irá destinado a una ONG que trabaja cuidando a mujeres en situaciones vulnerables de la región de la Bragança Paulista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RedBullBraga/status/2026017422835364160&partner=&hide_thread=false

Además, no formará parte del equipo para su duelo del Brasileirao ante Athletico Paranaense, que tendrá lugar este miércoles 25 de febrero.

Temas:

Brasil Red Bull Bragantino Palmeiras

Seguí leyendo

Las más leídas

Diego Aguirre 
PEÑAROL

La mala noticia que recibió Diego Aguirre en Peñarol por el jugador que no llega a jugar el clásico ante Nacional por el Torneo Apertura

Santiago Laquidaín de Liverpool marca a Alexis Serna de Independiente Medellín por la Copa Libertadores 
COPA LIBERTADORES

Liverpool fue más que Independiente Medellín, llegó con más peligro, pero no salió del empate y quedó fuera de la Copa Libertadores

Matheus Babi presentado en Suwon FC
FÚTBOL

El ex Peñarol Matheus Babi fue presentado en su nuevo equipo en la liga de un país exótico; mirá dónde jugará

Eric Remedi lucha con Luciano Boggio en la final de la Supercopa Uruguaya
TORNEO APERTURA

Nacional vs Peñarol: el pronóstico de la Inteligencia Artificial, que ve un clásico de "alto voltaje" y "pierna fuerte" en el "fortín" del Gran Parque Central

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos