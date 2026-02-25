EN VIVO: la votación en el Senado del proyecto de ley que ratifica el acuerdo comercial entre Mercosur y UE

El Senado votará este miércoles el proyecto de ley que ratifica el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) , un paso clave para que Uruguay avance en la incorporación formal al tratado que establece una zona de libre comercio progresiva entre ambos bloques .

Con el respaldo de todos los partidos políticos, la cámara alta otorgará media sanción a la iniciativa, que luego pasará a la Cámara de Diputados. Allí está previsto que el jueves se concrete la aprobación definitiva del acuerdo , que involucra a un mercado de cerca de 800 millones de personas .

El tratado fue firmado a comienzos de enero en Asunción, Paraguay, en una instancia que contó con la presencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien viajó especialmente para la ocasión.

La votación en el Senado se puede seguir en vivo a continuación:

Embed - Sesión de la Cámara de Senadores | 25/02/2026 | República Oriental del Uruguay

Durante la presentación del proyecto en el Senado, el legislador del Frente Amplio Daniel Caggiani destacó que el acuerdo es el resultado de “una verdadera política de Estado”. En esa línea, subrayó que se trata de un proceso que se remonta a 1995 y que involucró a distintos gobiernos y presidentes de diferentes partidos.

Caggiani mencionó a los exmandatarios colorados Julio María Sanguinetti y Jorge Batlle; a los frenteamplistas Tabaré Vázquez y José Mujica; y al nacionalista Luis Lacalle Pou, como parte de una continuidad institucional que, según señaló, permitió avanzar en la negociación hasta alcanzar la firma del tratado.

20250813 Pedro Bordaberry. Interpelación al ministro Fratti en el senado. Foto: Inés Guimaraens

El senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, definió este paso como "un muy importante mojón en el camino".

"Tenemos que valorar como llegamos hasta aquí, pero ver lo que se viene ahora. Hay que aspirar a integrar al país y al Mercosur a la UE plenamente, más allá de las disposiciones del tratado Copenhague", dijo el senador durante su exposición.

"Modificar este tratado, que limita al aspecto geográfico a la integración, puede parecer una quimera. Pero es el único obstáculo que tiene Uruguay, porque cumple todas las demás normas", agregó el dirigente opositor

"Es la gran oportunidad que se tiene por la coyuntura de enfrentamiento entre EE.UU y China, y que lleva a la UE después de tantos años a venir al Mercosur y decir finalmente quiero firmar el tratado", sentenció Bordaberry.