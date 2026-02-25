Cómo el éxito global de la serie "Bridgerton" ha generado un auge turístico en Reino Unido

La casa de campo de estilo palladiano Basildon Park, construida en 1783, está situada al noroeste de Reading, con vistas al río Támesis. David Goddard/Getty Images

Después de que Tehreem Iqbal empezara a ver Bridgerton supo que tenía que viajar de Canadá a Reino Unido para ver en persona las localizaciones del rodaje.

"Era un sueño para mí", dice la joven de 31 años.

Así que cuando Tehreem empezó a planear un viaje a Inglaterra para visitar a su familia, también trazó un itinerario de excursiones para visitar los lugares donde se rodó su serie favorita.

Desde el estreno del primer episodio de Bridgerton el día de Navidad de 2020, este drama romántico durante el periodo de Regencia en Reino Unido (entre 1811 y 1820, el Príncipe de Gales, futuro Jorge IV, gobernó como regente debido a la incapacidad mental de su padre, Jorge III) ha sido todo un éxito en Netflix, que lo ha catalogado como uno de sus programas más vistos.

La primera mitad de la cuarta temporada, estrenada a finales de enero, apareció en el top 10 de los programas más vistos de la plataforma en 91 países.

Aunque la serie se ambienta principalmente en el barrio londinense de Mayfair, sus principales locaciones de rodaje incluyen la ciudad de Bath, donde el emblemático complejo Royal Crescent se utiliza para la casa de los Featherington, o el distrito londinense de Greenwich en donde se encuentra Ranger's House, lugar que se usa como el hogar de la familia Bridgerton que da nombre al programa.

La serie también utiliza algunas otras grandes propiedades en todo el país, como Castle Howard en Yorkshire, Belton House en Lincolnshire y Wrest Park en Bedfordshire, para mostrar la opulencia de la alta sociedad georgiana.

Los fanáticos dicen que están enganchados tanto por la estética del programa como por sus historias, y dijeron a la BBC que visitar los lugares de rodaje les hizo sentirse como parte de esa "alta sociedad", incluso si el tráfico del siglo XXI y las multitudes de turistas reducían la realeza.

La visita de Tehreem a Greenwich fue "brumosa y ligeramente lluviosa", pero no le importó.

"Fue un gran momento para mí verlo en persona", dice esta fanática, que con sus ilustraciones sobre la serie ha llamado la atención de la actriz de Bridgerton Nicola Coughlan y de la autora de los libros en los que se basa la serie, Julia Quinn.

El éxito en redes sociales

Al escribir "Bridgerton" en Instragram o TikTok, hay innumerables publicaciones de fans posando frente al Abbey Deli en Bath, que también es la tienda de vestidos Modiste, o frente al Old Royal Naval College, escenario de varias secuencias.

Gran parte de este contenido está acompañado por la banda sonora de la serie y referencias a Lady Whistledown y al "querido y gentil lector".

Melissa Maddock ha conseguido casi 800.000 seguidores en TikTok acudiendo a lugares de rodaje. Visitar Bath "fue como entrar en la serie", afirma.

La joven de 26 años, de Nottingham, afirma que las localizaciones que vio eran "exactamente iguales a las que se ven en la serie", a diferencia de otros programas que utilizan "mucha escenografía".

La primeros episodios de la cuarta temporada de Bridgerton se estrenaron el pasado 29 de enero.

Ese día, Alexis Reise Brodman, de 27 años, estaba lista y despierta para verlos en el mismo instante en que se lanzaron, a pesar de que eran las 3 de la madrugada en la ciudad en la que reside, Nueva York.

Luego, esa misma noche, los volvió a ver en una fiesta que organizó en su casa con amigos al más puro estilo británico: con sándwiches, los tradicionales escones y té.

Así que cuando Alexis visitó Reino Unido el años pasaso, se aseguró de visitar los lugares de rodaje de la serie en Bath y Greenwich.

Cuenta Alexis que fue "un poco chocante" ver un estacionamiento para autos fuera de Ranger's House, la casa de la familia Bridgerton, pero aun así estaba "deslumbrada" por estar allí en persona.

Tehreem coincide con ella. También afrma que algunos de los lugares que visitó la sorprendieron, en especial Range's House.

Nos dijo que le parecía un edificio normal, con autobuses circulando cerca y el ruido de los turistas.

Y que todo esto le hizo apreciar el trabajo de decoración y posproducción de la serie, con el exterior transformado con glicinas, las características flores colgantes de color violeta, y diseñado para que pareciera estar rodeado de otras propiedades.

Visitas guiadas

Paul Elliott organiza tours en Bath con la temática de Bridgerton desde 2021.

No le interesaba mucho la serie cuando se estrenó, pero como guía turístico que vivió el desplome de su industria durante la pandemia, afirma que las cifras de audiencia de la primera temporada le hicieron despertar y prestar atención.

Cuando empezó a ofrecer tours de Bridgerton, las restricciones por la Covid-19 le obligaron a limitar los grupos a solo seis personas y a tomar la temperatura a los clientes.

Desde entonces, ha ofrecido tours a personas de todo el mundo, según cuenta a la BBC. Incluso llevó a seis fans de Bridgerton por la ciudad el día de Navidad.

"No creo que ninguno de nosotros esperaba el fenómeno que hemos visto con Bridgerton", dice Seb Conway, gerente general de Basildon Park en Berkshire, un lugar que se utilizó para recrear el jardín de los Featherington y la casa de Lady Tilley Arnold. Asegura que gente de "todo el mundo" ha visitado la propiedad por su vínculo con Bridgerton.

"Incluso tuvimos gente que ha venido acá especóficamente para prometerse en matrimomio porque este espacio apareció en la serie", cuenta.

Seb dice que es particularmente interesante ver los ajustes que el equipo de producción hace en el lugar, como usar flores artificiales en el jardín de rosas para una escena filmada en invierno, y usar atrezo y tomas de cámara cuidadosas para ocultar los espejos que no se pudieron quitar.

Vestido, postura y el té de la tarde

Para algunas personas, visitar los lugares donde se filma Bridgerton es mucho más que simplemente ver las locaciones con sus propios ojos.

Alia Pyatt, una cosplayer (aquellos que se visten como un personaje de ficción) californiana de 31 años, ha confeccionado sus propios vestidos inspirados en Bridgerton y espera visitar este verano las locaciones de la serie pefectamente ataviada al estilo de la Regencia.

"Te sumerges en esa fantasía", dice Alia, describiéndolo como una forma de escapismo.

Ella y sus amigos, también grandes fans de la serie, han hecho cosplay de personajes de Bridgerton. Además de disfrazarse, también intentan replicar la postura, los comportamientos (como usar un abanico) y la "forma de hablar tradicional" de la época.

El deseo de Alia de vivir y encarnar la serie lo comparten muchos otros fans de Bridgerton. Y esto ha dado lugar a un auge de experiencias y eventos con temática de Bridgerton, incluyendo conciertos a la luz de las velas y bailes.

El hotel Lanesborough de Londres ofrece un afternoon tea (té de la tarde) inspirado en Bridgerton. "Estéticamente, es una experiencia muy instagrameable", afirma Jo Stevenson, directora de ventas y marketing del hotel.

Netflix envía al hotel un mood board (representación visual) con las flores, los colores y los vestidos utilizados en cada temporada para ayudar a crear el menú. Netflix y la productora Shondaland también aprueban cada aspecto de la experiencia, incluyendo los nombres de los pasteles y los cócteles.

Tehreem ha asistido a eventos con temática de Bridgerton en Toronto, donde conoció a otros fans de la serie y se sintió "inmersa en el mundo de la Regencia".

Pero, lamentablemente, sus visitas a las locaciones reales de Bridgerton aún no la han trasladado a ese mundo de la serie filmada, como esperaba.

"Pensé encontrarme a Lady Bridgerton en la Casa Bridgerton", dice, "pero no había glicinas ni carruajes a la vista".

