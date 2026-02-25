BPS redujo en más de 70% los trámites jubilatorios atrasados: había más de 58 mil expedientes de prestaciones pendientes

El organismo apunta no solo a eliminar atrasos, sino a mejorar la calidad de atención.

Cuando asumieron las actuales autoridades en mayo de 2025, el Banco de Previsión Social (BPS) registraba 58.113 expedientes de prestaciones pendientes. Solo en el 24% de los casos la antigüedad era menor a 90 días, lo que reflejaba un volumen significativo de trámites con demoras prolongadas.

En julio de 2025 el organismo desplegó un conjunto de acciones orientadas, principalmente, a agilizar los trámites de jubilación común, por incapacidad y sin cese. Estas medidas buscaron ordenar el flujo de expedientes y acelerar los procesos administrativos.

¿Qué resultados se obtuvieron hasta diciembre?

Según informó la presidenta del BPS, Jimena Pardo, a diciembre de 2025 los expedientes pendientes se redujeron a unos 16.000, lo que implica una baja superior al 70% respecto a mayo. La caída fue más marcada en los trámites con más de seis meses de antigüedad, que eran los que concentraban mayor rezago.

Pardo aclaró que estas cifras no contemplan los nuevos ingresos mensuales. Si se incluyen, el rezago alcanza los 42.000 expedientes. Aun así, el total sigue siendo inferior al registrado al inicio de la gestión.

¿Qué cambios se introdujeron en la atención al público?

La jerarca sostuvo que el objetivo no es únicamente evitar atrasos, sino modificar los procedimientos para mejorar la atención. Recordó que, para recibir información sobre un trámite, el usuario debe atravesar un proceso de autenticación que hasta ahora obligaba a agendarse para conocer el estado de su expediente.

Como alternativa, el BPS implementó un sistema de contacto mediante mensaje de texto (SMS). Si el usuario acepta, se lo llama por teléfono y, a través de preguntas aleatorias, se completa el proceso de autenticación. A partir de allí, se brinda asesoramiento y se intenta resolver la situación por esa vía, sin necesidad de concurrir a una oficina.

¿Qué impacto tuvo esta modalidad?

Hasta diciembre de 2025, unas 6.300 personas utilizaron este mecanismo. Eso permitió que no debieran asistir presencialmente al organismo, liberando cupos en la agenda y agilizando la resolución de sus trámites pendientes.

Cómo sigue

El BPS continuará con el proceso de reducción del rezago y con la implementación de herramientas orientadas a mejorar la gestión y la atención. Con una disminución significativa de los expedientes más antiguos y la incorporación de modalidades de contacto remoto, el organismo busca consolidar un sistema más ágil, capaz de sostener menores niveles de atraso aun considerando el ingreso constante de nuevos trámites.