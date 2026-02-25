Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

/ Nacional / PARLAMENTO

Actas de sesiones "secretas" del Consejo de Estado serán digitalizadas en busca de información sobre la dictadura

Los documentos fueron hallados en el Parlamento y contienen, entre otras cosas, datos de destitución de funcionarios públicos y venias de ascenso de militares

25 de febrero 2026 - 13:08hs
Documentos de la dictadura encontrados en el Palacio Legislativo
Foto: Dante Fernández/ FocoUy
Documentos de la dictadura encontrados en el Palacio Legislativo

Documentos de la dictadura encontrados en el Palacio Legislativo

Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Unas doce biblioratos con el acta de "sesiones secretas" del Consejo de Estado de la Dictadura que contienen discusiones, designaciones de venias y destituciones de funcionarios públicos serán digitalizados para que los investigadores y organizaciones de derechos humanos analicen su contenido, según informaron este miércoles los presidentes del Senado, Carolina Cosse y de Diputados, Sebastián Valdomir.

"No sabemos qué contienen estos sobres. No sabemos si lo que hay puede ser una cosa impactante, pero no queríamos hacer como si no hubieran aparecido", dijo el diputado Valdomir en una conferencia de prensa. Señaló que esas actas podrían tener asuntos vinculados con detenidos desaparecidos y con los asesinatos de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. Pero lo que se sabe hasta ahora es que esas actas -encontradas mientras se revisaban documentos de comisiones investigadoras parlamentarias instaladas tras la dictadura- tienen venias de destitución de empleados públicos "por razones políticas, de persecución ideológica", venias de civiles en diversos organismos y venias de ascenso de militares. "Puede también haber discusiones profundas", de ese organismo que actuó "como remedo del Parlamento", señaló el Parlamentario.

El Consejo de Estado fue el órgano que ejerció funciones legislativas durante la dictadura cívico-militar en Uruguay (1973-1985), tras el golpe de Estado del 27 de junio de 1973.

Fue creado por el decreto Nº 464/973 del 27 de junio de 1973, firmado por Juan María Bordaberry, presidente electo en 1971 y luego dictador hasta su destitución por las Fuerzas Armadas en junio de 1976. El órgano pretendió suplantar al Parlamento democráticamente electo.

El primer Consejo de Estado fue designado el 19 de diciembre de 1973, casi seis meses después de su creación. Su integración demandó negociaciones y acuerdos. Bordaberry llegó a ofrecer la Presidencia del organismo al entonces vicepresidente electo, Jorge Sapelli, quien rechazó el cargo.

Finalmente, fue designado como presidente del Consejo el exsenador del Partido Nacional, Martín Echegoyen. En integraciones posteriores, los miembros fueron elegidos por la Junta de Oficiales Generales y por los propios consejeros.

