Aumenta la tensión en el Parlamento: Frente Amplio avanza con investigadora por Cardama en el Senado y coalición evalúa no entrar a sala

Apenas había empezado la interpelación al canciller Mario Lubetkin, el miembro interpelante Juan Martín Rodríguez lamentó el clima que se vivía en el Parlamento. No por esa instancia en particular, si no por algunos movimientos del Frente Amplio que en la oposición entienden que rompieron ese código no escrito denominado cortesía parlamentaria.

Minutos después, en la misma sesión, fue el senador Sebastián da Silva el que habló en el mismo sentido. Al referirse al acuerdo del Mercosur con la Unión Europea aseguró que le “tiembla la mano” al votar la ratificación por falta de información y porque el “ gobierno no ha hecho nada para que el Partido Nacional tenga un gesto superlativo”.

" Que aprendan. Tienen que empezar a aprender a valorar las cosas. Tienen que empezar a aprender a valorar las cosas, porque puede pasar que se vote el acuerdo porque la mayoría la tienen pero lo van a votar solo los frenteamplistas y no el sistema político en conjunto entrando de manera unificada a Bruselas, a Estrasburgo", dijo el senador que días atrás ya se había referido al “clima espeso” que se vivía en el Parlamento.

La tensión viene en aumento desde hace días en el Parlamento, particularmente en el Senado, pero el principal punto de disputa no es el acuerdo con la Unión Europea –donde hay bastante consenso– sino que está en otro lado y este viernes tendrá un nuevo capítulo . Se trata de la rescisión del contrato entre el gobierno uruguayo y el astillero español Cardama para la construcción de dos patrulleras océanicas. Esa decisión tomada por el gobierno de Yamandú Orsi impulsó dos comisiones investigadoras simultáneas : una en Diputados impulsada por la oposición que pone el foco en la caída del contrato y otra en el Senado propuesta por el Frente Amplio que quiere mirar todo el proceso de adjudicación a la empresa española liderado por el exministro de Defensa Javier García durante el período pasado.

La presidenta del Senado, Carolina Cosse, convocó para este viernes de tarde una sesión extraordinaria para votar la creación de la comisión en la cámara alta. Sin embargo, blancos y colorados están evaluando no entrar a sala para no convalidar “el mal uso” del Parlamento y porque entienden que el Frente Amplio no tiene las mayorías para aprobar la investigadora, según dijeron a El Observador fuentes políticas.

Los blancos tienen diferencias con tres puntos del proceder oficialista: los plazos que se manejaron en la comisión preinvestigadora, que este tema se pueda tratar en una sesión extraordinaria y, en el caso de que se trate, dicen que es necesario ingresar el asunto como “grave y urgente” para lo que se precisan dos tercios de los votos.

Blancos y colorados se reunirán en bancada este viernes para terminar de definir cómo actuar ante la sesión convocada.

Los plazos de la preinvestigadora

El Frente Amplio presentó el martes la solicitud para realizar una comisión investigadora. El escrito, firmado por el senador Sebastián Sabini, hace referencia a una serie de incumplimientos en el proceso de construcción y a las irregularidades en la confección de las garantías por parte de la empresa.

Tal como establece el reglamento del Senado, al recibir el escrito Cosse nombró la comisión preinvestigadora en el acto que sesionó por primera vez en la mañana del miércoles. Esa comisión, “dentro de las cuarenta y ocho horas” deberá expedirse, según dice el reglamento de la cámara. Y aquí la primera diferencia.

A impulso del oficialismo, la preinvestigadora sesionó de nuevo este jueves con la presentación del informe en mayoría y de esa forma cerró sus actuaciones. El senador frenteamplista, Eduardo Brenta, será el encargado de presentarlo en sala. Sin embargo, la representante de la oposición, Graciela Bianchi, no fue a la sesión de este jueves.

Para la oposición, la preinvestigadora no puede cerrar hasta que no se cumplan las 48 horas. Es por eso que Bianchi no fue a la sesión de este jueves e irá este viernes a las 8:30, cuando se cumple el plazo, a entregar su informe en minoría.

En su cuenta de X, la senadora consideró que se están "incumpliendo los plazos legales y reglamentarios para sesionar", y "lo más grave", dijo, que se está desconociendo el "derecho de las minorías a utilizar dichos plazos para poder tener los conocimientos de fondo para tomar la decisión sobre la instalación o no de una Comisión Investigadora sobre el mismo tema".

Bianchi señaló que recibió 21 minutos después de las 14 de este jueves "cientos de hojas" de "presuntos informes jurídicos, de prensa y documentos en general" referidos al caso Cardama.

"Sin plazo para estudiar, prejuzgando y negando a las minorías el derecho al amparo de nuestro sistema jurídico. Las democracias se destruyen desde adentro ", escribió en X.

Sin embargo, desde el Frente Amplio dicen que este viernes no podrá entregar su trabajo porque la comisión ya cerró sus actuaciones. La senadora, de todas formas, hará entrega en Presidencia de la Cámara y pedirá que se deje constancia.

La sesión

Una vez recibido el informe en mayoría, Cosse convocó la extraordinaria para 24 horas después: este viernes a las 17:30 horas. Y eso también generó divisiones.

La oposición asegura que el reglamento del Senado es distinto al de Diputados y que una investigadora no se puede tratar en una sesión extraordinaria. Desde el oficialismo dijeron a El Observador que eso no está en ningún pasaje del reglamento.

“El informe, o los informes si se produce más de uno, se entregarán al Presidente, y el asunto se incluirá en primer término en la primera sesión que se realice. La Cámara podrá resolver que se trate sobre tablas o en otra fecha determinada”, dice la normativa del Senado.

En paralelo, también está actuando la preinvestigadora de Diputados que se votaría el lunes 23 en una sesión extraordinaria que ya estaba convocada por otros temas. Esa denuncia entiende que la decisión de rescindir el contrato es política y que el objetivo es destruir lo que se promovió durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.

Y el otro punto de disputa es si se precisan dos tercios para ingresar el asunto o no. La oposición entiende que se tiene que ingresar como grave y urgente para poder tratarlo este viernes. Para eso se precisan dos tercios de los votos algo que el oficialismo no tiene.

Sin embargo, para los senadores del Frente Amplio se trata de un asunto informado por una comisión que ingresa en el orden del día como cualquier otro proyecto. No se precisa ingresarlo como grave y urgente.

Blancos y colorados, que han cuestionado duramente al oficialismo por su proceder, definirán una acción conjunta en bancada este viernes.