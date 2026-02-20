Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / POLÉMICA

"El pepino se come como ensalada": José Luis Chilavert respondió a críticas por su ataque contra Vinicius y Mbappé por presunto racismo de Prestianni

"Tu no has ganado nada solo ser un fracasado y el helado lo sigues tomando arrodillado", le dijo el exarquero paraguayo a un periodista

20 de febrero 2026 - 13:06hs
El exfutbolista paraguayo José Luis Chilavert&nbsp;

El exfutbolista paraguayo José Luis Chilavert 

EFE

El exgolero paraguayo José Luis Chilavert no aflojó en la polémica por su ataque contra Vinicius Junior y Kylian Mbappé, en defensa del argentino Gianluca Prestianni, acusado por el delantero brasileño de proferir dichos racistas en el partido entre Benfica y Real Madrid de la Champions League.

Chilavert fue consultado en Radio Rivadavia de Argentina sobre la polémica de Vinicius y Prestianni -formado en Vélez, club en el que el paraguayo es ídolo-, y el exarquero despotricó contra el brasileño y Mbappé.

"A Prestianni lo tiene que proteger. ¿Por qué lo van a sancionar? Si lo sancionan, ya te da lugar a que la colectividad de gays, lesbianas y compañía es el ejemplo a seguir, y no. El fútbol es un rectángulo donde juegan hombres y nos decíamos de todo antes. Desde que pusieron el vídeo, el micrófono y todo eso, el fútbol está amariconado", dijo en primer lugar el paraguayo.

Luego apuntó contra Vinicius, al que amagó a llamar "mono": "¿Por qué en España quieren sacrificar a Prestianni? Si el primer insulto vino del lado del mon… De Vinicius, que es de piel negra".

aparece un nuevo video de gianluca prestianni: compara a un jugador belga con un ladron
REDES

Aparece un nuevo video de Gianluca Prestianni: compara a un jugador belga con un ladrón

José Luis Chilavert
INSÓLITO

José Luis Chilavert atacó a Vinicius y Mbappé para defender a Gianluca Prestianni en polémica por racismo: "Mbappé vive con un travesti, no es normal"

Acto seguido, a Chilavert le preguntaron por los dichos de Mbappé, que criticó la actitud de Prestianni y pidió que no se le permita jugar más por Champions. "Mbappé habla de valores y de todo eso y él vive con un travesti. Eso no es normal", fue la increíble respuesta del exgolero.

"Cada uno puede hacer de su vida lo que quiere, pero un hombre no es normal que viva con un travesti, para eso hay una mujer. Lo mejor que uno puede tener al lado es una mujer, es lo máximo que nos puede pasar vivir con una mujer", sentenció.

Las respuestas de Chilavert a las críticas

Los dichos de Chila generaron miles de reacciones en todo el mundo, muchas de ellas de repudio, y el paraguayo se dedicó a contestar varias de estas respuestas.

El diario ABC de España calificó las expresiones de Chilavert como un "desbarro impresentable". El exarquero no quedó indeferente ante tal calificación, y respondió en su cuenta de X: "El desbarro es de ustedes, el pepino se come como ensalada en mi país y no como lo comen ustedes, saludos a todos los Wokes".

Tras ello, también aprovechó para decir que en España "están tomados por los musulmanes y negros del África", y dijo que el partido VOX es "la solución".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JoseLChilavert_/status/2024517451744968890?s=20&partner=&hide_thread=false

TyC Sports de Argentina tituló la noticia sobre los exabruptos del exfutbolista como una "repudiable defensa de Chilavert a Prestianni". "Sres de TyC Sports en Paraguay la berenjena se come como ensalada y no como comen ustedes, eso es repudiable. Saludos", contestó Chila, en otra clara referencia a una verdura como un objeto fálico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JoseLChilavert_/status/2024508433098010677?s=20&partner=&hide_thread=false

En tanto, el periodista deportivo mexicano David Faitelson dijo que el entrenador argentino César Luis Menotti "no se equivocaba" cuando dijo en una recordada entrevista: "A Chilavert habría que pasearlo por los colegios para que los chicos sepan cómo era el hombre hace 40 mil millones de años. Primero vino Chilavert, luego el mono y después el ser humano".

"David en mi país el pepino se come como ensalada y no como lo comes tú por atrás. Tu no has ganado nada solo ser un fracasado y el helado lo sigues tomando arrodillado. Saludos", fue la clara contestación del exarquero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JoseLChilavert_/status/2024790399580086732?s=20&partner=&hide_thread=false

Temas:

José Luis Chilavert Vinicius kylian mbappé racismo real madrid Benfica Champions League

Seguí leyendo

Las más leídas

Pablo Lago
COPA LIBERTADORES

Juventud 0-0 Guaraní por segunda ronda de Copa Libertadores: en un partido con un tiempo para cada lado, al pedrense le quedó la serie abierta para la revancha

¿Quién tiene razón, AUF o Tenfield? Los argumentos detrás de la batalla en Defensa de la Competencia por los derechos de televisión del fútbol uruguayo
DERECHOS DE TV

¿Quién tiene razón, AUF o Tenfield? Los argumentos detrás de la batalla en Defensa de la Competencia por los derechos de televisión del fútbol uruguayo

 Christian Oliva
BRASIL

FIFA sancionó a Santos y le impide contratar nuevos jugadores por lo que no puede inscribir a Christian Oliva

Hinchada de Malvín
LIGA URUGUAYA

Liga Uruguaya de Básquetbol: se definieron los seis clasificados a la Liguilla, mirá resultados y posiciones

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos