Novedades en las señales de tv: los canales 4, 10 y 12 ya pueden verse otra vez en DirecTV y Flow

A principios de año, un cambio en las grillas de dos de las cableoperadoras presentes en Uruguay sorprendió a los usuarios: los canales 4, 10 y 12 dejaron de poder verse en Flow y DirecTV. La situación, que se conoció el pasado 8 de enero, secundó a otra similar, cuando los canales VTV, VTV Plus y Gol TV se dejaron de emitir el primer día del año.

Tanto Flow como DirecTV presentaban placas con avisos explicando que los canales privados de aire estaban momentáneamente no disponibles y que se encontraban trabajando para reestablecer el servicio.

La interrupción temporarios de esas señales en Flow y DirecTV se dio el marco de la pulseada por los derechos de televisación del fútbol uruguayo, que para la televisión tradicional quedó en manos de DirecTV y Torneos, y que ha generado una oleada de cambios en las señales.

Luego que Tenfield perdiera los derechos del fútbol para el cable, el 1° de enero las señales de VTV salieron de las grillas de los cableoperadores, que buscaban pagar menos por esos canales. Eso llevó a que Tenfield negociara con Antel para llevar sus señales a Antel TV. Ese acuerdo llevó, por ejemplo, a que la edición 2026 del carnaval uruguayo se emita por el streaming de Antel TV, sin costo para los usuarios de esa empresa. Allí también se ven las transmisiones de la Liga Uruguaya de Básquetbol. Luego Montecable se sumó a ese acuerdo.

Durante enero y febrero las señales VTV, VTV Plus y FIX TV se transmiten a través de Antel TV sin costo adicional. La plataforma transmitirá la programación de las tres señales para aquellos usuarios que "tengan conexión por redes de Antel (fija o móvil)".

Al mismo tiempo, en el medio de la negociación entre Montecable, TCC y Nuevosiglo con Directv por el fútbol uruguayo, los canales 4, 10 y 12 (que son propietarias de esas empresas de cable) dejaron de estar en la grilla de la empresa de TV satelital.

Con el comienzo de la temporada de fútbol, las empresas llegaron a un acuerdo y el fútbol pasó a estar disponible de forma temporaria en esas empresas de cable, si bien aun no hay contratos firmados.