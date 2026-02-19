Dólar
/ Cultura y Espectáculos / MÚSICA

Una diseñadora uruguaya ganó un concurso internacional de la banda Oasis con una remera que celebra una de sus canciones más famosas

La diseñadora e ilustradora uruguaya Carolina Faget ganó una votación internacional y su remera para Oasis fue lanzada como merchandising oficial

19 de febrero 2026 - 14:47hs
Oasis eligió el diseño de una uruguaya para su nueva colección de remeras

Oasis eligió el diseño de una uruguaya para su nueva colección de remeras

El 19 de febrero de 1996, la banda de rock británica Oasis lanzó el quinto sencillo de su segundo disco, (What's the story) Morning glory?, editado un año antes. La canción en cuestión, Don't look back in anger, se convirtió en uno de los himnos de la banda, una pieza central de su repertorio que no faltó en su regreso a los escenarios en 2025.

A propósito de ese aniversario, la banda liderada por los hermanos Noel y Liam Gallagher publicó este jueves un nuevo video para la canción, además de una batería de merchandising alusivo, que tiene su inspiración en las prendas que los hermanos usaron en el videoclip de la canción.

Embed - Oasis - Don't Look Back In Anger (Official Video)

Pero una de las prendas de esta cápsula no fue diseñada por los responsables de marketing de la banda, sino que fue elegida luego de un concurso internacional ganado por la diseñadora uruguaya Carolina Faget.

El diseño uruguayo elegido por Oasis

La remera diseñada por Faget (docente de la universidad ORT y directora de arte de la agencia de publicidad TBWA) fue elegida entre seis candidatas que llegaron a la instancia definitiva del concurso luego de un primer corte hecho por la banda.

575754

Las seis finalistas se sometieron a una votación popular, y el diseño de la uruguaya fue el elegido de entre esos candidatos. La remera, de color blanco, tiene en letras negras la frase "At least not today!", el verso que cierra la canción sobre la que giraba el certamen, y debajo el clásico logo de la banda, un rectángulo negro con el nombre en blanco.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/oasis/status/2024529039092756482?s=20&partner=&hide_thread=false

La inspiración para el diseño de Faget fue el afiche publicitario que John Lennon y Yoko Ono colocaron en 12 ciudades del mundo en diciembre de 1971 para publicitar su canción Happy Xmas (War is Over), un afiche blanco con letras negras que decían, justamente, la frase "War is over!" (la guerra ha terminado) y debajo, en letras más pequeñas "si tu quieres. Feliz Navidad de John y Yoko".

2017_10_201_cropped

Todo lo que se venda de la remera ganadora del concurso será donado a una organización dedicada a la lucha contra el cáncer en adolescentes.

La prenda se pondrá a la venta el 20 de marzo a través de la web oficial de Oasis, y tiene un precio de US$ 35.

