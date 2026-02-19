Una diseñadora uruguaya ganó un concurso internacional de la banda Oasis con una remera que celebra una de sus canciones más famosas

El 19 de febrero de 1996, la banda de rock británica Oasis lanzó el quinto sencillo de su segundo disco, (What's the story) Morning glory?, editado un año antes. La canción en cuestión, Don't look back in anger , se convirtió en uno de los himnos de la banda, una pieza central de su repertorio que no faltó en su regreso a los escenarios en 2025.

A propósito de ese aniversario, la banda liderada por los hermanos Noel y Liam Gallagher publicó este jueves un nuevo video para la canción, además de una batería de merchandising alusivo, que tiene su inspiración en las prendas que los hermanos usaron en el videoclip de la canción.

Pero una de las prendas de esta cápsula no fue diseñada por los responsables de marketing de la banda, sino que fue elegida luego de un concurso internacional ganado por la diseñadora uruguaya Carolina Faget.

La remera diseñada por Faget (docente de la universidad ORT y directora de arte de la agencia de publicidad TBWA) fue elegida entre seis candidatas que llegaron a la instancia definitiva del concurso luego de un primer corte hecho por la banda.

Las seis finalistas se sometieron a una votación popular, y el diseño de la uruguaya fue el elegido de entre esos candidatos. La remera, de color blanco, tiene en letras negras la frase "At least not today!", el verso que cierra la canción sobre la que giraba el certamen, y debajo el clásico logo de la banda, un rectángulo negro con el nombre en blanco.

MERCH DROP

New ‘Don’t Look Back In Anger’ anniversary merch is now live on the official Oasis store!

The range includes the winning design from the 30th Anniversary T-shirt design competition, the proceeds of which will be donated to @TeenageCancer

Watch until the end to see… pic.twitter.com/az4bOEkK9r — Oasis (@oasis) February 19, 2026

La inspiración para el diseño de Faget fue el afiche publicitario que John Lennon y Yoko Ono colocaron en 12 ciudades del mundo en diciembre de 1971 para publicitar su canción Happy Xmas (War is Over), un afiche blanco con letras negras que decían, justamente, la frase "War is over!" (la guerra ha terminado) y debajo, en letras más pequeñas "si tu quieres. Feliz Navidad de John y Yoko".

Todo lo que se venda de la remera ganadora del concurso será donado a una organización dedicada a la lucha contra el cáncer en adolescentes.

La prenda se pondrá a la venta el 20 de marzo a través de la web oficial de Oasis, y tiene un precio de US$ 35.