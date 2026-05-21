El histórico The Late Show, conducido por Stephen Colbert, llega a su fin: las razones por las que se levanta y lo que se espera de la última emisión

El histórico programa nocturno The Late Show , conducido por Stephen Colbert , llega a su fin este jueves, marcando el cierre de una franquicia que se mantuvo 33 años en la pantalla de CBS . La cadena argumentó motivos económicos para la cancelación , aunque el anuncio estuvo rodeado de controversias políticas.

Colbert conducirá por última vez el emblemático ciclo desde el Teatro Ed Sullivan de Nueva York. El presentador estuvo al frente del programa durante 11 temporadas, tras asumir el cargo en 2015 como sucesor de David Letterman.

Según informó AP News , los ejecutivos de CBS decidieron retirar por completo la franquicia The Late Show en lugar de buscar un reemplazo. La decisión marca un cambio de época en la televisión estadounidense frente al avance de las plataformas de streaming.

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La cancelación del programa fue comunicada por primera vez en julio de 2025. En ese momento, las autoridades de Paramount y CBS afirmaron que se trataba de una decisión "puramente financiera", motivada por el desafiante panorama económico de la televisión tradicional.

Sin embargo, el contexto del anuncio generó múltiples especulaciones. La noticia se produjo apenas dos días después de que Colbert criticara públicamente a Paramount Global, la empresa matriz de la cadena CBS.

El presentador había cuestionado un acuerdo legal entre la compañía y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, relacionado con un reportaje del programa periodístico 60 Minutes. Durante una de sus emisiones, Colbert llegó a aludir a un supuesto "soborno" vinculado a esa demanda.

A pesar de las tensiones pasadas, la cadena y el equipo de producción mantuvieron un estricto hermetismo sobre los detalles de la emisión final. El contenido exacto y los invitados de la última noche de Colbert en la televisión abierta siguen siendo un secreto que recién se revelará esta noche.