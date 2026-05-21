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Sitio se muda del Velódromo al Parque Roosevelt y anunció sus primeros eventos: los detalles

El centro de espectáculos Sitio anunció cuál será su nuevo hogar para su tercera temporada y ya reveló las primeras fechas de su cronograma 2026

21 de mayo de 2026 10:52 hs
Sitio

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Tras dos años en el Velódromo, el centro de espectáculos Sitio anunció que para este 2026 se instalará en el Parque Roosevelt, y ya confirmó las primeras fechas de su cronograma 2026, que incluye desde las visitas de DJs ilustres hasta eventos destinados al público familiar.

El centro que se instaló con su carpa en 2024, y que está gestionado por las productoras Piano Piano y Key, oficializó en los últimos días su cambio de locación hacia el tramo sur del Roosevelt, con la intención de establecer allí un espacio que permita recibir eventos de distintas escalas y características, según resumen en el comunicado del anuncio de la mudanza.

Conciertos, festivales, shows, eventos empresariales, actividades deportivas, eventos familiares e infantiles y exposiciones conformarán el menú de esta nueva etapa de Sitio, que en la nueva locación podrá tener una mayor capacidad locativa y un predio más abierto.

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La primera fecha de este año para Sitio será el próximo 19 de junio, con la presentación del DJ sueco Adam Beyer. Un referente de la música trance, y un habitual de la lista de los 100 mejores de su disciplina de la DJ Magazine, Beyer regresará a Uruguay, país que ha visitado de forma recurrente desde su primera actuación en 2019.

La preventa de entradas para tarjetas del Banco Santander ya comenzó, y a partir de este viernes 22 comenzará la venta general, a través de la plataforma Entraste.com.

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En un plan diferente, para vacaciones de julio se instalará en Sitio el parque de juegos inflables Super Jump, un plan para niños y adolescentes que se anuncia como el parque inflable más grande de la región.

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